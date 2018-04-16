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Уряд затвердив тариф на
первинне медобслуговування

Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:24

Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін ухвалив рішення затвердити тариф на оплату медичної послуги первинної медичної допомоги.

Дивися повний текст Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування.
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