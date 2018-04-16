|
|
Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 кві, 2018 19:24
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін ухвалив рішення затвердити тариф на оплату медичної послуги первинної медичної допомоги.
Дивися повний текст Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81615
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама