Кабмін ухвалив рішення затвердити тариф на оплату медичної послуги первинної медичної допомоги.
Дивися повний текст Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 19:24
Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування.
Додано: Чет 26 кві, 2018 15:54
При максимальном количестве пациентов 2 тыс. чел. это получается в среднем 70 тыс. грн. в месяц на карман врачу. Нехило.
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