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Уряд затвердив тариф на
первинне медобслуговування

Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:24

Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін ухвалив рішення затвердити тариф на оплату медичної послуги первинної медичної допомоги.

Дивися повний текст Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:54

При максимальном количестве пациентов 2 тыс. чел. это получается в среднем 70 тыс. грн. в месяц на карман врачу. Нехило.
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 00:47

Re: Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування

А тариф для пациентов уже Уряд утвердил? Сейчас флюорография стоит 60 грн, если делать в поликлинике не по месту регистрации, получается что бесплатного, как в Конституции написано, уже ничего не осталось. Сколько ещё мы будем жить по застаревшей Конституции, которая не соответствует действительности? Давайте уже расценки на все услуги опубликуйте, и в Конституцию поправку сразу, а также в прожиточный минимум не забудьте поправку внести.
1007qwert
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