Кабмін ухвалив рішення затвердити тариф на оплату медичної послуги первинної медичної допомоги.
Дивися повний текст Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 19:24
Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування.
Додано: Чет 26 кві, 2018 15:54
При максимальном количестве пациентов 2 тыс. чел. это получается в среднем 70 тыс. грн. в месяц на карман врачу. Нехило.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 00:47
Re: Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування
А тариф для пациентов уже Уряд утвердил? Сейчас флюорография стоит 60 грн, если делать в поликлинике не по месту регистрации, получается что бесплатного, как в Конституции написано, уже ничего не осталось. Сколько ещё мы будем жить по застаревшей Конституции, которая не соответствует действительности? Давайте уже расценки на все услуги опубликуйте, и в Конституцию поправку сразу, а также в прожиточный минимум не забудьте поправку внести.
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:00
Re: Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування
Эта реформа прекратила давать людям, проопераровнным с онко щитовидной железы,жизненно необходимое лекарство, гормон, которые раньше выдавались бесплатно, без них человек превращается в труп, также как диабетику необходим инсулин,а если человек потеряет работу и не имеет за что его купить? Врачи уже не выдают льготный рецепт- нет финансирования (Волынская обл.)
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:41
По данным заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка, пока набрали свой "лимит" (2 тыс. для терапевта, 1,8 тыс. для семейного врача и 900 для педиатра)только пятеро врачей на всю страну: три семейных доктора в Полтавской, Черниговской и Донецкой областях и два педиатра в той же Донецкой области.
Многие врачи боясь остаться без зарплаты с 1 июля и чтобы набрать свою базу пациентов, нередко идут на мошенничество – вписывают данные людей в электронную базу без их ведома. Подобных случаев настолько много, что на них уже отреагировали в Минздраве.
Причем отказ от такого "выбранного" врача - та ещё головная боль..
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Пон 11 чер, 2018 10:59
брехунишка
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 11 чер, 2018 14:19
Дай Бог, чтобы хоть 10% населения Украины подписали эту декларацию. Это только начало. Я жду когда мой давно выбранный врач сможет подписывать эту бумажку, их поликлиника сейчас оформляется в министерстве. Таких как я очень много.
Додано: Пон 11 чер, 2018 18:59
, это пани и.о. министра?
У меня знакомая, уже более 10 лет живет без щитовидной железы, ей раньше выдавали бесплатный рецепт на Л-Тироксин, а месяц назад врач не дала рецепт, сказала - центр уже не выделяет, а в районе нет финансирования. Если её врач, лжёт, скажите тогда телефон куда позвонить, настучу на неё.
Додано: Пон 11 чер, 2018 23:30
trololo , АУУУУУУУ, Трололо, что ж вы не отзываетесь? Вы врач и выдаёте бесплатные рецепты на Л-Тироксин50? Моя знакомая живёт в деревне, она очень больная и просит ей купить это лекарство, может дадите рецептик? Если вы сами не Брехунишка, подскажите у кого можно узнать насчёт рецепта на лекарство.
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