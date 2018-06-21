Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування
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Вчера соседа Скорая госпитализировала с корью. Ещё 4 дня назад у него повысилась темпер. до +39,7, до этого два дня была ок. + 38, вызвали скорую они вкололи укол, и сказали утром идти в поликлинику к врачу сдать анализы и уехали. Наутро температура снизилась, пошёл к семейному врачу, она направила его на анализы, флюорографию и УЗИ, он пошёл, заплатил в кассу за всё, посидел везде под кабинетами с температурой, а на следующий день, когда забрали результаты, у него уже пошли пятна на коже, врач глянула анализы, пришла домой и направила срочно в больницу. Скорая привезла в инфекционное, там ещё дали список докупить лекарств, которых там нет, на 370 грн. Вот так у нас расползается эпидемия, вот квалификация врачей на скорой. Даже не удивлюсь если в больнице за все анализы ему тоже скажут заплатить.
Востаннє редагувалось 1007qwert в Суб 23 чер, 2018 13:28, всього редагувалось 1 раз.
1007qwert написав:Эта реформа прекратила давать людям, проопераровнным с онко щитовидной железы,жизненно необходимое лекарство, гормон, которые раньше выдавались бесплатно, без них человек превращается в труп, также как диабетику необходим инсулин,а если человек потеряет работу и не имеет за что его купить? Врачи уже не выдают льготный рецепт- нет финансирования (Волынская обл.)
брехунишка
, это пани и.о. министра? У меня знакомая, уже более 10 лет живет без щитовидной железы, ей раньше выдавали бесплатный рецепт на Л-Тироксин, а месяц назад врач не дала рецепт, сказала - центр уже не выделяет, а в районе нет финансирования. Если её врач, лжёт, скажите тогда телефон куда позвонить, настучу на неё.
Ну хочет жить, пусть покупает Л-Тироксин, что ж теперь делать, раз в бюджете денег нет. Многие люди вынуждены пожизненно принимать жизненно важные лекарства и никто даром их не дает. У нас вся нация больная, бюджет пустой, за что всех лечить?
1007qwert написав:Эта реформа прекратила давать людям, проопераровнным с онко щитовидной железы,жизненно необходимое лекарство, гормон, которые раньше выдавались бесплатно, без них человек превращается в труп, также как диабетику необходим инсулин,а если человек потеряет работу и не имеет за что его купить? Врачи уже не выдают льготный рецепт- нет финансирования (Волынская обл.)
У меня знакомая, уже более 10 лет живет без щитовидной железы, ей раньше выдавали бесплатный рецепт на Л-Тироксин, а месяц назад врач не дала рецепт, сказала - центр уже не выделяет, а в районе нет финансирования. Если её врач, лжёт, скажите тогда телефон куда позвонить, настучу на неё.
Ну хочет жить, пусть покупает Л-Тироксин, что ж теперь делать, раз в бюджете денег нет. Многие люди вынуждены пожизненно принимать жизненно важные лекарства и никто даром их не дает. У нас вся нация больная, бюджет пустой, за что всех лечить?
А зачем тогда нужна программа "Доступни ликы", если льготных лекарств сокращают?
1007qwert написав: А зачем тогда нужна программа "Доступни ликы", если льготных лекарств сокращают?
а вы не в курсе? кстати, первый раз слышу, чтобы л-тироксин бесплатно давали. Почему при других заболевания ничего не дают?
А почему инсулин дают бесплатно диабетикам? По той же причине человеку с удалённой щитовидкой надо его пить ЕЖЕДНЕВНО утром. Если от гипертонии есть много лекарств чтобы снизить давление и недорогих, то у этого лекарства нет аналога более дешевого.