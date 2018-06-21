Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування

Додано: Суб 23 чер, 2018 13:19

Вчера соседа Скорая госпитализировала с корью. Ещё 4 дня назад у него повысилась темпер. до +39,7, до этого два дня была ок. + 38, вызвали скорую они вкололи укол, и сказали утром идти в поликлинику к врачу сдать анализы и уехали. Наутро температура снизилась, пошёл к семейному врачу, она направила его на анализы, флюорографию и УЗИ, он пошёл, заплатил в кассу за всё, посидел везде под кабинетами с температурой, а на следующий день, когда забрали результаты, у него уже пошли пятна на коже, врач глянула анализы, пришла домой и направила срочно в больницу. Скорая привезла в инфекционное, там ещё дали список докупить лекарств, которых там нет, на 370 грн. Вот так у нас расползается эпидемия, вот квалификация врачей на скорой. Даже не удивлюсь если в больнице за все анализы ему тоже скажут заплатить.