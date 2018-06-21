Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування
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Вчера соседа Скорая госпитализировала с корью. Ещё 4 дня назад у него повысилась темпер. до +39,7, до этого два дня была ок. + 38, вызвали скорую они вкололи укол, и сказали утром идти в поликлинику к врачу сдать анализы и уехали. Наутро температура снизилась, пошёл к семейному врачу, она направила его на анализы, флюорографию и УЗИ, он пошёл, заплатил в кассу за всё, посидел везде под кабинетами с температурой, а на следующий день, когда забрали результаты, у него уже пошли пятна на коже, врач глянула анализы, пришла домой и направила срочно в больницу. Скорая привезла в инфекционное, там ещё дали список докупить лекарств, которых там нет, на 370 грн. Вот так у нас расползается эпидемия, вот квалификация врачей на скорой. Даже не удивлюсь если в больнице за все анализы ему тоже скажут заплатить.
Востаннє редагувалось 1007qwert в Суб 23 чер, 2018 13:28, всього редагувалось 1 раз.
1007qwert написав:Эта реформа прекратила давать людям, проопераровнным с онко щитовидной железы,жизненно необходимое лекарство, гормон, которые раньше выдавались бесплатно, без них человек превращается в труп, также как диабетику необходим инсулин,а если человек потеряет работу и не имеет за что его купить? Врачи уже не выдают льготный рецепт- нет финансирования (Волынская обл.)
брехунишка
, это пани и.о. министра? У меня знакомая, уже более 10 лет живет без щитовидной железы, ей раньше выдавали бесплатный рецепт на Л-Тироксин, а месяц назад врач не дала рецепт, сказала - центр уже не выделяет, а в районе нет финансирования. Если её врач, лжёт, скажите тогда телефон куда позвонить, настучу на неё.
Ну хочет жить, пусть покупает Л-Тироксин, что ж теперь делать, раз в бюджете денег нет. Многие люди вынуждены пожизненно принимать жизненно важные лекарства и никто даром их не дает. У нас вся нация больная, бюджет пустой, за что всех лечить?
1007qwert написав:Эта реформа прекратила давать людям, проопераровнным с онко щитовидной железы,жизненно необходимое лекарство, гормон, которые раньше выдавались бесплатно, без них человек превращается в труп, также как диабетику необходим инсулин,а если человек потеряет работу и не имеет за что его купить? Врачи уже не выдают льготный рецепт- нет финансирования (Волынская обл.)
У меня знакомая, уже более 10 лет живет без щитовидной железы, ей раньше выдавали бесплатный рецепт на Л-Тироксин, а месяц назад врач не дала рецепт, сказала - центр уже не выделяет, а в районе нет финансирования. Если её врач, лжёт, скажите тогда телефон куда позвонить, настучу на неё.
Ну хочет жить, пусть покупает Л-Тироксин, что ж теперь делать, раз в бюджете денег нет. Многие люди вынуждены пожизненно принимать жизненно важные лекарства и никто даром их не дает. У нас вся нация больная, бюджет пустой, за что всех лечить?
А зачем тогда нужна программа "Доступни ликы", если льготных лекарств сокращают?
1007qwert написав: А зачем тогда нужна программа "Доступни ликы", если льготных лекарств сокращают?
а вы не в курсе? кстати, первый раз слышу, чтобы л-тироксин бесплатно давали. Почему при других заболевания ничего не дают?
А почему инсулин дают бесплатно диабетикам? По той же причине человеку с удалённой щитовидкой надо его пить ЕЖЕДНЕВНО утром. Если от гипертонии есть много лекарств чтобы снизить давление и недорогих, то у этого лекарства нет аналога более дешевого.
vetka написав:а вы знаете какое КАЧЕСТВО у того отечественного инсулина? от него люди слепнут. хороший импортный инсулин диабетик покупает сам (((
Знакомому с диабетом, давали импортный, всё зависит от врача, надо что бы врач приписала именно импортный, он с самого детства на инсулине уже 45 лет, был один период - получал украинский, но потом вернулся на импортный, он бы уже был слепой, если бы не операция на глазах, дорогая, делали в Москве, зрение спасли. С граждан РФ за такую операцию денег не берут.
vetka написав:а вы знаете какое КАЧЕСТВО у того отечественного инсулина? от него люди слепнут. хороший импортный инсулин диабетик покупает сам (((
Знакомому с диабетом, давали импортный, всё зависит от врача, надо что бы врач приписала именно импортный, он с самого детства на инсулине уже 45 лет, был один период - получал украинский, но потом вернулся на импортный, он бы уже был слепой, если бы не операция на глазах, дорогая, делали в Москве, зрение спасли. С граждан РФ за такую операцию денег не берут.
Какой только фигней люди не страдают, лишь бы продолжать жрать углеводы. Диабет лечится, либо стабилизируется (если врожденный). Просто нужно перейти на сыроедение. Тут можно убедиться: https://www.youtube.com/watch?v=CnhILgR2zII
А про корь... так она не лечится. Что вы хотели? Или каждого с температурой 39 везти в больницу? Критикуя - предлагай, иначе это разговор бабок у подъезда.
myshapiton написав: А про корь... так она не лечится. Что вы хотели? Или каждого с температурой 39 везти в больницу? Критикуя - предлагай, иначе это разговор бабок у подъезда.
Температура держалась уже 3-й день, и не только температура, горло болело с первого дня, кашель, а после приезда неотложки, которая только сбила температуру на время и уехала, он на следующий день пошёл к семейному врачу, потом в поликлинику обследоваться, потом на работу порешать дела, с температурой, еле стоя на ногах, он проходил пол дня. Теперь понятно от чего в Украине были летальные исходы от кори. Это ж сколько народу с ним контактировало и могли заразиться десятки людей. Корь уже пол года как расползается по Украине, неужели на 3-й день болезни врачи не в состоянии её отличить от ОРЗ , а только на 5-й день? Разве нельзя взять нужные анализы на дому у больного человека с высокой температурой или у семейного врача в амбулатории, сейчас же не зима и нет эпидемии гриппа. А семейный врач при первом визите ещё и благотворительный взнос в размере 50 грн. с него взяла и договор подписали.