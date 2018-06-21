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Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:05
Семейные врачи будут лечить ещё и маленьких детей, это вместо врача педиатра? А если надо чтобы посмотрели ребёнка несколько специалистов, сдать анализы, раньше они все находились в одной поликлинике, а теперь надо повести больного ребёнка в амбулаторию к семейному, посидеть в очереди с пенсионерами, заразными больными, а потом везти в детскую поликлинику? Это зачем так сделали?
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Додано: Вів 26 чер, 2018 09:33
1007qwert
Как это диабет лечится? Смотря какая форма, если инсулинонезависимая, то да, уровень глюкозы в крови можно регулировать питанием и пить таблетки, просто не есть углеводы, во первых не поможет, а во вторых сложные углеводы необходимы организму, это в первую очередь энергия. А если инсулинозависимая, то никакими диетами не поможет, конечно только инсулин. Почему отечественный инсулин хер.ового качества - это уже вопрос не к нам...
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Пон 25 чер, 2018 22:36
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