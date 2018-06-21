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Додано: Вів 26 чер, 2018 09:05
Семейные врачи будут лечить ещё и маленьких детей, это вместо врача педиатра? А если надо чтобы посмотрели ребёнка несколько специалистов, сдать анализы, раньше они все находились в одной поликлинике, а теперь надо повести больного ребёнка в амбулаторию к семейному, посидеть в очереди с пенсионерами, заразными больными, а потом везти в детскую поликлинику? Это зачем так сделали?
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:33
1007qwert
Как это диабет лечится? Смотря какая форма, если инсулинонезависимая, то да, уровень глюкозы в крови можно регулировать питанием и пить таблетки, просто не есть углеводы, во первых не поможет, а во вторых сложные углеводы необходимы организму, это в первую очередь энергия. А если инсулинозависимая, то никакими диетами не поможет, конечно только инсулин. Почему отечественный инсулин хер.ового качества - это уже вопрос не к нам...
Додано: Вів 26 чер, 2018 20:00
Re: Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування
Сегодня мой сосед с корью звонил из больницы №4 на Соломенке, которого в пятницу вечером увезла скорая, сегодня ему сказали что его завтра отпустят домой, а выписку выдадут через неделю. Класс, у него ещё кашель и сыпь не прошли, только вчера сбили высокую температуру, четыре дня прокапали и лечись дальше дома. Мест мало всем больным в ифекционном. Сегодня ещё появилась информация: умер 8-летний ребёнок от кори в Николаевской области, это сколько же людей в этом году похоронили от кори?
Ещё, уже поинтересовалась где сделать прививку от кори, - можно только за 1200 грн, если делать двум взрослым, то 2400 вынь и отдай. Скажите, может в Киеве где-то делают подешевле, если кто знает?
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