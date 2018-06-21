Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування

Додано: Вів 26 чер, 2018 20:00

Сегодня мой сосед с корью звонил из больницы №4 на Соломенке, которого в пятницу вечером увезла скорая, сегодня ему сказали что его завтра отпустят домой, а выписку выдадут через неделю. Класс, у него ещё кашель и сыпь не прошли, только вчера сбили высокую температуру, четыре дня прокапали и лечись дальше дома. Мест мало всем больным в ифекционном. Сегодня ещё появилась информация: умер 8-летний ребёнок от кори в Николаевской области, это сколько же людей в этом году похоронили от кори?

Ещё, уже поинтересовалась где сделать прививку от кори, - можно только за 1200 грн, если делать двум взрослым, то 2400 вынь и отдай. Скажите, может в Киеве где-то делают подешевле, если кто знает?