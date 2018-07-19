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Додано: Вів 26 чер, 2018 09:05
Семейные врачи будут лечить ещё и маленьких детей, это вместо врача педиатра? А если надо чтобы посмотрели ребёнка несколько специалистов, сдать анализы, раньше они все находились в одной поликлинике, а теперь надо повести больного ребёнка в амбулаторию к семейному, посидеть в очереди с пенсионерами, заразными больными, а потом везти в детскую поликлинику? Это зачем так сделали?
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:33
1007qwert
Как это диабет лечится? Смотря какая форма, если инсулинонезависимая, то да, уровень глюкозы в крови можно регулировать питанием и пить таблетки, просто не есть углеводы, во первых не поможет, а во вторых сложные углеводы необходимы организму, это в первую очередь энергия. А если инсулинозависимая, то никакими диетами не поможет, конечно только инсулин. Почему отечественный инсулин хер.ового качества - это уже вопрос не к нам...
Додано: Вів 26 чер, 2018 20:00
Re: Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування
Сегодня мой сосед с корью звонил из больницы №4 на Соломенке, которого в пятницу вечером увезла скорая, сегодня ему сказали что его завтра отпустят домой, а выписку выдадут через неделю. Класс, у него ещё кашель и сыпь не прошли, только вчера сбили высокую температуру, четыре дня прокапали и лечись дальше дома. Мест мало всем больным в ифекционном. Сегодня ещё появилась информация: умер 8-летний ребёнок от кори в Николаевской области, это сколько же людей в этом году похоронили от кори?
Соседка сделала прививку от кори ещё в субботу за 1170 грн. Скажите, может в Киеве где-то делают подешевле, если кто знает?
Додано: Чет 28 чер, 2018 17:06
Re: Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування
Слышала что, если человек проживает не по месту регистрации и заключает договор с семейным врачём по месту жительства, то больничный лист по месту жительства ему не выдадут. Кто-то знает, это правильная информация? Семейный врач не выдаёт больничные если человек зарегистрирован в другом районе, городе?
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:27
vetka я 24 июля у нас в Новомосковске получила бесплатно. Мне удалили щитовидную железу 10 июля. Семейный врач выписала рецепт на основании выписки из Мечникова(там оперировали)и паспорт. В аптеке рецепт занесли в журнал и забрали. Теперь я буду раз в месяц брать рецепт у семейного врача.
Додано: Чет 02 сер, 2018 21:04
Раньше в Ратном (Волынь) врач давала бесплатный рецепт, теперь она говорит - Ваша ГРОМАДА не финансирует лекарства, поэтому рецепта льготного не даёт (а рядом беларусский кордон, и соседи своих граждан лечат бесплатно, как пострадавших от чернобыля), с годами дозировку лекарства надо увеличивать, сейчас ей уже надо 200 мг в день, а каждая поездка в район это 50 грн, для больного человека это трудно и физически и финансово. Теперь, благодаря такой реформе, больным из глубинки хоть помирай, если работать не можешь, а в селе кроме своих грядок другой работы нет.
Востаннє редагувалось 1007qwert в Чет 02 сер, 2018 22:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 сер, 2018 21:56
gisirina2, Вам врачи дали группу? Она ещё должна 2 раза в год проходить стационарный курс лечения для переназначения 3 группы, лекарства все свои. Интересно, что были случаи когда щитовидка после удаления отрастала. Почему нельзя дать пожизненную группу и не вытягивать у больного последние деньги на больницы?
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