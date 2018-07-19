RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд затвердив тариф на
первинне медобслуговування

Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:05

Семейные врачи будут лечить ещё и маленьких детей, это вместо врача педиатра? А если надо чтобы посмотрели ребёнка несколько специалистов, сдать анализы, раньше они все находились в одной поликлинике, а теперь надо повести больного ребёнка в амбулаторию к семейному, посидеть в очереди с пенсионерами, заразными больными, а потом везти в детскую поликлинику? Это зачем так сделали?
1007qwert
Аватар користувача
 
Повідомлень: 558
З нами з: 24.11.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:33

1007qwert
Как это диабет лечится? Смотря какая форма, если инсулинонезависимая, то да, уровень глюкозы в крови можно регулировать питанием и пить таблетки, просто не есть углеводы, во первых не поможет, а во вторых сложные углеводы необходимы организму, это в первую очередь энергия. А если инсулинозависимая, то никакими диетами не поможет, конечно только инсулин. Почему отечественный инсулин хер.ового качества - это уже вопрос не к нам...
vetka
 
Повідомлень: 5791
З нами з: 04.03.14
Подякував: 341 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 20:00

Re: Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування

Сегодня мой сосед с корью звонил из больницы №4 на Соломенке, которого в пятницу вечером увезла скорая, сегодня ему сказали что его завтра отпустят домой, а выписку выдадут через неделю. Класс, у него ещё кашель и сыпь не прошли, только вчера сбили высокую температуру, четыре дня прокапали и лечись дальше дома. Мест мало всем больным в ифекционном. Сегодня ещё появилась информация: умер 8-летний ребёнок от кори в Николаевской области, это сколько же людей в этом году похоронили от кори?
Соседка сделала прививку от кори ещё в субботу за 1170 грн. Скажите, может в Киеве где-то делают подешевле, если кто знает?
1007qwert
Аватар користувача
 
Повідомлень: 558
З нами з: 24.11.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 17:06

Re: Уряд затвердив тариф на первинне медобслуговування

Слышала что, если человек проживает не по месту регистрации и заключает договор с семейным врачём по месту жительства, то больничный лист по месту жительства ему не выдадут. Кто-то знает, это правильная информация? Семейный врач не выдаёт больничные если человек зарегистрирован в другом районе, городе?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 207
З нами з: 23.11.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:27

vetka я 24 июля у нас в Новомосковске получила бесплатно. Мне удалили щитовидную железу 10 июля. Семейный врач выписала рецепт на основании выписки из Мечникова(там оперировали)и паспорт. В аптеке рецепт занесли в журнал и забрали. Теперь я буду раз в месяц брать рецепт у семейного врача.
gisirina2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 21:04

  gisirina2 написав:vetka я 24 июля у нас в Новомосковске получила бесплатно. Мне удалили щитовидную железу 10 июля. Семейный врач выписала рецепт на основании выписки из Мечникова(там оперировали)и паспорт. В аптеке рецепт занесли в журнал и забрали. Теперь я буду раз в месяц брать рецепт у семейного врача.

Раньше в Ратном (Волынь) врач давала бесплатный рецепт, теперь она говорит - Ваша ГРОМАДА не финансирует лекарства, поэтому рецепта льготного не даёт (а рядом беларусский кордон, и соседи своих граждан лечат бесплатно, как пострадавших от чернобыля), с годами дозировку лекарства надо увеличивать, сейчас ей уже надо 200 мг в день, а каждая поездка в район это 50 грн, для больного человека это трудно и физически и финансово. Теперь, благодаря такой реформе, больным из глубинки хоть помирай, если работать не можешь, а в селе кроме своих грядок другой работы нет.
Востаннє редагувалось 1007qwert в Чет 02 сер, 2018 22:01, всього редагувалось 1 раз.
1007qwert
Аватар користувача
 
Повідомлень: 558
З нами з: 24.11.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 21:56

gisirina2, Вам врачи дали группу? Она ещё должна 2 раза в год проходить стационарный курс лечения для переназначения 3 группы, лекарства все свои. Интересно, что были случаи когда щитовидка после удаления отрастала. Почему нельзя дать пожизненную группу и не вытягивать у больного последние деньги на больницы?
1007qwert
Аватар користувача
 
Повідомлень: 558
З нами з: 24.11.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1007qwert і 31 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Регулятор затвердив тарифи на тепло і світло для...
R2 » Чет 19 лип, 2018 21:25
1 133
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лип, 2018 21:25
zloy_ukr
Уряд заборонив виплачувати бонуси та винагороди... 1, 2
R2 » Сер 18 лип, 2018 12:54
18 983
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лип, 2018 16:23
Sommer
Уряд дав старт інвестуванню у відновлювані джерела енергії
R2 » Чет 19 лип, 2018 13:06
1 92
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лип, 2018 13:06
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58734)
02.08.2018 23:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.