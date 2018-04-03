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Луценко: корупція у державних
закупівлях вже знищена

Луценко: корупція у державних закупівлях вже знищена
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:45

Луценко: корупція у державних закупівлях вже знищена

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що корупція у державних закупівлях вже знищена.

Дивися повний текст Луценко: корупція у державних закупівлях вже знищена.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:45

Да хрен там. Ничего на практике не поменялось, все адаптировались.
wild2006
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т.е. с завтра я стану лучше жить? :)
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:46

  wild2006 написав:Да хрен там. Ничего на практике не поменялось, все адаптировались.

Почему же такой рост легкой промышленности, роста качества ее продукции ? Особенно пищевой, обуви, одежды ? Почему же такая очередь на тендерах различных министерств, армии ? Откуда тогда вообще такой шквал различной зрады и раскрытых фиктивных закупок ? Именно стократный рост сообщений, новостей о коррупции в 16-17 годах и есть показатель изменений, который обыватель воспринял за рост коррупции. Именно встряхивание и разлет говна и есть показатель уничтожения схем и изменения принципов.
А то что приучены в быту жить по схемам, не платить налоги, херить гражданскую позицию - это последний этап, большая часть которого, увы , пройдет только через могилы и благодаря новому поколению. От вас не требуется думать иначе, зрадофильте дальше. Естественный отбор и економика тихо сделает свое дело еволюции.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 23:31

Феерический ... , но предан Порошенко, чем и ценен :)
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Югга !!! Знову перемога!!! Ми це зробили!!! Суши сухарики югга, я йду!!!!
bobo
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:30

  locustsucol написав: Почему же такой рост легкой промышленности, роста качества ее продукции ? Особенно пищевой, обуви, одежды ? Почему же такая очередь на тендерах различных министерств, армии ? Откуда тогда вообще такой шквал различной зрады и раскрытых фиктивных закупок ? Именно стократный рост сообщений, новостей о коррупции в 16-17 годах и есть показатель изменений, который обыватель воспринял за рост коррупции. Именно встряхивание и разлет говна и есть показатель уничтожения схем и изменения принципов. А то что приучены в быту жить по схемам, не платить налоги, херить гражданскую позицию - это последний этап, большая часть которого, увы , пройдет только через могилы и благодаря новому поколению. От вас не требуется думать иначе, зрадофильте дальше. Естественный отбор и економика тихо сделает свое дело еволюции.

Про що мова? Які зміни? Де? В Румунії може чи на Марсі? Нічого не мінялося (хіба гірше стало, бандюгани свої приходи в доларах планують відповідно з нас в 3 рази більше стали рвати). Черга по 5 фірм на тендер -це так, а всі 5 печаток по співпадінню лежать в одній шухляді, і всі на них працівники ті ж самі, але перешатковані по посадах, тоже співпало, нема більш на все місто прорабів і штукатурів. А фірми то як на заказ - ні одна більше року не існує, постійно 2 йде на ліквідацію,а 2 нові заводять, а адреса які - дім Васі Пупкіна під проваленим мостом у селі Задрищенськ. І мусора, і прокурори, і податкова, і ровні пацани -всі в курсі за то. Різниця суми із 1млн заказу на 10-20тисяч. Вибрали переможця. Внесли зміни, стало в 1,5 рази дорожче. Перекинули на конвертера, обналили в долар,занесли долю малу бідолагі в деп освіти, чи кап будівництва, йому ж тяжко обслуговувати 3-4 лексуси на зарплату в 8000грн. а в меншу машину морда в двері не пролазить. І краса в чому: всі ті схемотехніки і конверти працюють по 25 років при всіх властях і мастях бо всі крали, крадуть і далі будуть красти.За один грудень 2017го 50млрд грн з казни злилося і долар тут же скокнув. Теж співпало?Мабуть легше що стали наверху бандюки вінницькі і львівські, а донецьких з дніпровськими попхнули від корита на пару мм. Свої то злодії миліші: з прапорцями на торпедо, у вишиванках в неділю до церкви пішли, помолилися, з богом порішали, то з понеділка з новими силами і натхненням до грабування.
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
kmg
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Это вольный Югин пегевод фгазы: "Если нельзя победить, то нужно возглавить"
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интересно что пьёт луценко, что бы поймать такие глюки?...
Cler
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