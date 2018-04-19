Про це йдеться в повідомленні Офісу із залучення і підтримки інвестицій UkraineInvest.
Дивися повний текст Кабмін хоче прискорити вихід IKEA на український ринок.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 23:09
Кабмін хоче прискорити вихід IKEA на український ринок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін хоче прискорити вихід IKEA на український ринок.
Додано: Сер 25 кві, 2018 23:09
Свежо предание... Эта группа на "общественных началах" работать будет? А то ведь, Ikea взяток и откатов принципиально не дает. Поэтому, до сих пор и не зашла!
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