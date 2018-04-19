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Кабмін хоче прискорити вихід
IKEA на український ринок

Кабмін хоче прискорити вихід IKEA на український ринок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 23:09

Кабмін хоче прискорити вихід IKEA на український ринок

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Офісу із залучення і підтримки інвестицій UkraineInvest.

Дивися повний текст Кабмін хоче прискорити вихід IKEA на український ринок.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 23:09

Свежо предание... Эта группа на "общественных началах" работать будет? А то ведь, Ikea взяток и откатов принципиально не дает. Поэтому, до сих пор и не зашла!
Radon
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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