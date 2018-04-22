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Купити дизельне авто в Німеччині тепер можна значно дешевше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 кві, 2018 23:15
Пропонуємо до обговорення:
Недавнє рішення суду в Лейпцигу істотно обрушило попит на нові і вживані дизельні автомобілі в Німеччині. Втім, це на руку українським автолюбителям – надійні та економічні машин тепер можна купити набагато дешевше.
Дивися повний текст Купити дизельне авто в Німеччині тепер можна значно дешевше
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