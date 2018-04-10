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BMW показала свій перший
електричний кросовер (фото)

BMW показала свій перший електричний кросовер (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 23:20

BMW показала свій перший електричний кросовер (фото)

Пропонуємо до обговорення:
На автосалоні в Пекіні відомий німецький автовиробник BMW представив концепт свого першого електричного кросовера iX3.

Дивися повний текст BMW показала свій перший електричний кросовер (фото).
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