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BMW показала свій перший електричний кросовер (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 кві, 2018 23:20
Пропонуємо до обговорення:
На автосалоні в Пекіні відомий німецький автовиробник BMW представив концепт свого першого електричного кросовера iX3.
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