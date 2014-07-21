Global Advisory Services инвестиционный консалтинг

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Мы предлагаем инвесторам выплаты 3-10% в месяц на инвестиции. Компания предоставляет тарифные планы с выплатами ежемесячно или в конце срока. Возможно досрочное закрытие тарифного плана.
Наши услуги условно можно разделить на два больших пула
1. Мы генерируем прибыль для инвесторов. Подробнее
2. Мы гарантируем венчурным инвесторам возврат 100% средств, вложенных в стартапы и любые инвестиционные проекты при условии пролонгации инвестиционного проекта на 1 год. Подробнее
Мы также предлагаем возможность получать пассивный доход без вложений в виде реферального вознаграждения. В ближайшее время появится реферальная кнопка для владельцев форумов, блогов, тематических сайтов и т.д.
Основные локомотивы генерации прибыли Global Advisory Services - реализация проблемной элитной недвижимости с доходностью от 30% от рыночной цены за сделку и торговля валютой по курсам Visa/MasterCard с доходностью от 1% за каждую валютную транзакцию.
Собственное обеспечение Global Avisory Services на текущий момент составляет $12.7 млн в ликвидной недвижимости.
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