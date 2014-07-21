RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Залучення коштів
/
Global Advisory Services
инвестиционный консалтинг

Global Advisory Services инвестиционный консалтинг
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 02:55

Global Advisory Services инвестиционный консалтинг

Здравствуйте.
Если мы открываем тему в ошибочном разделе, то просим администратора перенести тему в правильный раздел.

Мы предлагаем инвесторам выплаты 3-10% в месяц на инвестиции. Компания предоставляет тарифные планы с выплатами ежемесячно или в конце срока. Возможно досрочное закрытие тарифного плана.

Наши услуги условно можно разделить на два больших пула
1. Мы генерируем прибыль для инвесторов. Подробнее http://gas.financial/news/item/7
2. Мы гарантируем венчурным инвесторам возврат 100% средств, вложенных в стартапы и любые инвестиционные проекты при условии пролонгации инвестиционного проекта на 1 год. Подробнее http://gas.financial/news/item/11

Мы также предлагаем возможность получать пассивный доход без вложений в виде реферального вознаграждения. В ближайшее время появится реферальная кнопка для владельцев форумов, блогов, тематических сайтов и т.д.

Основные локомотивы генерации прибыли Global Advisory Services - реализация проблемной элитной недвижимости с доходностью от 30% от рыночной цены за сделку и торговля валютой по курсам Visa/MasterCard с доходностью от 1% за каждую валютную транзакцию.

Собственное обеспечение Global Avisory Services на текущий момент составляет $12.7 млн в ликвидной недвижимости.

Подробнее вы можете прочитать на сайте
https://gas.financial

а также задать нам вопросы в Телеграм чате
https://t.me/joinchat/FpFx1g61HCr1jMJoiKI-cg

Мы будем рады ответить на ваши вопросы.
kirill_evseev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 26.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Инвестиционный продукт для частных инвесторов
ivankoss » Сер 14 січ, 2015 23:06
0 2907
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 січ, 2015 23:06
ivankoss
Инвестиционный проект под залог недвижимости!
serega » Пон 21 лип, 2014 15:44
1 3528
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 лип, 2014 16:08
Модератор
Ищем инвестиционный кредит в размере $150 000 на развитие ст
Anonymous » Сер 09 кві, 2014 13:42
0 2624
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 кві, 2014 13:42
Prestley
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3552)
26.04.2018 09:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.