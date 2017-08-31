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Японські військові запускатимуть дрони з винищувача F-3
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Додано: Чет 26 кві, 2018 06:22
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Defense Aerospace.
Дивися повний текст Японські військові запускатимуть дрони з винищувача F-3
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R2
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Додано: Чет 26 кві, 2018 06:23
Разве у Японии уже есть вооруженные силы?
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hodkonem36
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