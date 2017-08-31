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Японські військові запускатимуть
дрони з винищувача F-3

Японські військові запускатимуть дрони з винищувача F-3
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 06:22

Японські військові запускатимуть дрони з винищувача F-3

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Defense Aerospace.

Дивися повний текст Японські військові запускатимуть дрони з винищувача F-3.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 06:23

Разве у Японии уже есть вооруженные силы?
hodkonem36
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