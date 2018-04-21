Тариф по-новому: як українці платитимуть за газ

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 кві, 2018 17:48
Доброго дня. Хочу спитати чи не прийняли депутати закон щоб ми платили за повітря, з те, що дихаем і за об'єм спожитого повітря?? Зо дощ?? За сонце і за зорі (прошу зауважити що зорі світять у нічний час значить тариф повинен бути вдвічі більшим за денний) А як що серйозно може досить знущатися над людьми, з нас вистачае зарплат, доріг, війни... Небоїтесь, що терпець урветься???
Додано: Чет 26 кві, 2018 18:58
Молодые граждане Украины если вы хотите прожить по человеческих бегите в Европу здесь жизни нет и не будет даже похоронить и то нужно взятку дать и бумажка из суда издевательство над людьми давайте ведер налог на воздух на окна на балконы .Покращеня для кожного из них власти уже сегодня
Додано: Чет 26 кві, 2018 19:48
В таких случаях вспоминаются романы Стивенсона с его незабвенными словами из "Острова сокровищ".
– Пиастры! Пиастры! Пиастры!
– Вздернуть всех на рею!
Black Jack - White Business
Додано: Чет 26 кві, 2018 20:07
что дальше??? СНАЧАЛА была идея экономии - научились экономить)))) экономите? натевам абонплату)))
Додано: Чет 26 кві, 2018 20:48
А Порошенко,Гройсман,Яценюк когда начнут по полной платить за газ в своих дворцах?Они же и есть главные льготники,а нам сказки про рынок рассказывают. В Америке газ стоит 70$,это о мировой цене.
реклама
|