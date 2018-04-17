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В українських поїздах «Інтерсіті»
планують запровадити...

В українських поїздах «Інтерсіті» планують запровадити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:21

В українських поїздах «Інтерсіті» планують запровадити...

Пропонуємо до обговорення:
Така пропозиція надійшла тому, що там регулярно відбуваються порушення громадського порядку.

Дивися повний текст В українських поїздах «Інтерсіті» планують запровадити додаткову охорону.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:21

сколько езжу в Интерсити, ни разу не видел вообще никакой охраны, а самое страшное правонарушение - курение на перроне и выдыхание потом дыма в вагоне. Ну иногда еще бухают, но опять же пиво можно купить в баре поезда.
r_skrypnik
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