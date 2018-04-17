Така пропозиція надійшла тому, що там регулярно відбуваються порушення громадського порядку.
Дивися повний текст В українських поїздах «Інтерсіті» планують запровадити додаткову охорону.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 08:21
В українських поїздах «Інтерсіті» планують запровадити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В українських поїздах «Інтерсіті» планують запровадити додаткову охорону.
Додано: Чет 26 кві, 2018 08:21
сколько езжу в Интерсити, ни разу не видел вообще никакой охраны, а самое страшное правонарушение - курение на перроне и выдыхание потом дыма в вагоне. Ну иногда еще бухают, но опять же пиво можно купить в баре поезда.
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