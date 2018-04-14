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Курс Bitcoin опустився нижче за психологічну позначку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 кві, 2018 10:35
Пропонуємо до обговорення:
Аналітики розраховують, що криптовалюта повернеться до зростання, і прогнозують 10 тисяч доларів за біткойн до кінця тижня.
Дивися повний текст Курс Bitcoin опустився нижче за психологічну позначку
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R2
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Додано: Чет 26 кві, 2018 10:35
Хто ці дурні, що дають 9000$ за цифрові фантікі біткойна?
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Sergius
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Додано: Чет 26 кві, 2018 10:40
Ті, хто сподіваються їх завтра продати по 11 000
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manko74
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Додано: Чет 26 кві, 2018 10:54
Время Bitcoin-а прошло.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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zloy_ukr
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Додано: Чет 26 кві, 2018 11:13
Интересно, капитализация крипты 400млрд, для сравнения ввп сша 18млрд. Вещайте дальше о крахе...
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mr_haos-999
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Додано: Чет 26 кві, 2018 11:15
Sergius написав:
Хто ці дурні, що дають 9000$ за цифрові фантікі біткойна?
За фантики ты тут пишеш. А биткоин это биткоин...
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mr_haos-999
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Додано: Чет 26 кві, 2018 11:19
mr_haos-999 написав:
Интересно, капитализация крипты 400млрд, для сравнения ввп сша 18млрд. Вещайте дальше о крахе...
ВВП США 18 Трлн а не млрд :)
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dinozavrik
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Додано: Чет 26 кві, 2018 11:19
Так еще две недели назад говорили, что вот-вот и 5000 за биток будет! А тут опять ниже... 9000 провалился. Потом еще ниже 10000 провалится, а после этого и 12000 вниз пробьет, и так провалы за провалами, катастрофа, короче. :)
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Ferox
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Додано: Чет 26 кві, 2018 12:12
Ferox написав:
Так еще две недели назад говорили, что вот-вот и 5000 за биток будет! А тут опять ниже... 9000 провалился. Потом еще ниже 10000 провалится, а после этого и 12000 вниз пробьет, и так провалы за провалами, катастрофа, короче. :)
Це Ви так заспокоюєте/підбадьорюєте тих, хто по 20 000$ купив ?
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manko74
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