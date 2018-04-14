Аналітики розраховують, що криптовалюта повернеться до зростання, і прогнозують 10 тисяч доларів за біткойн до кінця тижня.
Дивися повний текст Курс Bitcoin опустився нижче за психологічну позначку.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 10:35
Курс Bitcoin опустився нижче за психологічну позначку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Курс Bitcoin опустився нижче за психологічну позначку.
Додано: Чет 26 кві, 2018 10:54
Время Bitcoin-а прошло.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Чет 26 кві, 2018 11:13
Интересно, капитализация крипты 400млрд, для сравнения ввп сша 18млрд. Вещайте дальше о крахе...
Додано: Чет 26 кві, 2018 11:15
Додано: Чет 26 кві, 2018 11:19
Додано: Чет 26 кві, 2018 11:19
Так еще две недели назад говорили, что вот-вот и 5000 за биток будет! А тут опять ниже... 9000 провалился. Потом еще ниже 10000 провалится, а после этого и 12000 вниз пробьет, и так провалы за провалами, катастрофа, короче. :)
Додано: Чет 26 кві, 2018 12:12
Це Ви так заспокоюєте/підбадьорюєте тих, хто по 20 000$ купив ?
Додано: Чет 26 кві, 2018 12:27
manko74
Ну раз он купил, значит надо ему было, у меня вот, например, есть 10,5 битков (ну и другая крипта всякая) так они мне вообще даром досталися, т к все вложенные бабки с хвостиком я вывел и потратил, все остальное (10,5 битков, 10,5 биткоин кеша и т п) просто чистая прибыль, халява. Я думаю, если он, кто по 20 000 купил, подождет пару лет, тоже в неплохой плюс выйдет, как и я, а почему нет? Главное не ныть!
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