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Курс Bitcoin опустився нижче
за психологічну позначку

Курс Bitcoin опустився нижче за психологічну позначку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:02

Капіталізація 394 млрд. дол, але варто комусь продати на 100 млн., як вже паніка і обвал... Що не день, то нова психологічна позначка :)
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:12

  Sergius написав:Хто ці дурні, що дають 9000$ за цифрові фантікі біткойна?

Фантиками вам зарплату платят. Попытайтесь ими расплатиться где-нибудь за пределами Украины.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:21

  phantom_systems написав:
  Sergius написав:Хто ці дурні, що дають 9000$ за цифрові фантікі біткойна?

Фантиками вам зарплату платят. Попытайтесь ими расплатиться где-нибудь за пределами Украины.

Битками расплатится еще сложнее
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:27

  Faceless написав:
  phantom_systems написав:
  Sergius написав:Хто ці дурні, що дають 9000$ за цифрові фантікі біткойна?

Фантиками вам зарплату платят. Попытайтесь ими расплатиться где-нибудь за пределами Украины.

Битками расплатится еще сложнее

Я бы так не сказал. Шансы оплатить битками гораздо выше, чем какими-то тугриками. Плюс отсутствие charge backs, cross-border fees и пр.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:37

  phantom_systems написав:
  Faceless написав:
  phantom_systems написав:Фантиками вам зарплату платят. Попытайтесь ими расплатиться где-нибудь за пределами Украины.

Битками расплатится еще сложнее

Я бы так не сказал. Шансы оплатить битками гораздо выше, чем какими-то тугриками. Плюс отсутствие charge backs, cross-border fees и пр.

А что тут говорить. Если речь о оплате реальных товаров или услуг, то объемы на порядки меньше чем даже объемы торговли за гривну, список торговцев, товаров и услуг мизерен.
При чем той же гривной но на карточке я могу расплатится вообще везде, где есть терминалы - конвертация автоматическая.
Для небольших сумм комиссия за транзакцию у того же биткоина выходит неприемлемо высокой. Конвертация в фиат - чрезмерно дорогая (гривну например с карты можно и без комиссий сконвертировать). Удобство, если сравнивать с карточными транзакциями - пользу карточек - операция фактически мгновенна. По скорости/удобству крипта может, в принципе, конкурировать с межбанковскими платежами или свифтами, но там, в отличие от крипты, не получится, что пока идет платеж он обесценится на несколько процентов.
По факту как платежное средство крипта не имеет никаких реальных преимуществ, зато имеет море недостатков
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 18:22

  phantom_systems написав:
  Sergius написав:Хто ці дурні, що дають 9000$ за цифрові фантікі біткойна?

Фантиками вам зарплату платят. Попытайтесь ими расплатиться где-нибудь за пределами Украины.


Да легко. Кладете гривну на карточку Visa/Master того же Привата и расплачиваетесь в любом западном магазине.
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