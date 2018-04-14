Курс Bitcoin опустився нижче за психологічну позначку

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 15:02
Капіталізація 394 млрд. дол, але варто комусь продати на 100 млн., як вже паніка і обвал... Що не день, то нова психологічна позначка
Додано: Чет 26 кві, 2018 17:12
Додано: Чет 26 кві, 2018 17:21
Битками расплатится еще сложнее
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 26 кві, 2018 17:27
Я бы так не сказал. Шансы оплатить битками гораздо выше, чем какими-то тугриками. Плюс отсутствие charge backs, cross-border fees и пр.
Додано: Чет 26 кві, 2018 17:37
А что тут говорить. Если речь о оплате реальных товаров или услуг, то объемы на порядки меньше чем даже объемы торговли за гривну, список торговцев, товаров и услуг мизерен.
При чем той же гривной но на карточке я могу расплатится вообще везде, где есть терминалы - конвертация автоматическая.
Для небольших сумм комиссия за транзакцию у того же биткоина выходит неприемлемо высокой. Конвертация в фиат - чрезмерно дорогая (гривну например с карты можно и без комиссий сконвертировать). Удобство, если сравнивать с карточными транзакциями - пользу карточек - операция фактически мгновенна. По скорости/удобству крипта может, в принципе, конкурировать с межбанковскими платежами или свифтами, но там, в отличие от крипты, не получится, что пока идет платеж он обесценится на несколько процентов.
По факту как платежное средство крипта не имеет никаких реальных преимуществ, зато имеет море недостатков
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 26 кві, 2018 18:22
Да легко. Кладете гривну на карточку Visa/Master того же Привата и расплачиваетесь в любом западном магазине.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Чет 26 кві, 2018 21:01
Кому ети биткойны нужны? Чтобы ими расплатиться или обменять сумасшедшие проценты теряются на обмене.
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