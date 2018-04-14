Курс Bitcoin опустився нижче за психологічну позначку

Додано: Чет 26 кві, 2018 17:37

phantom_systems написав: Faceless написав: phantom_systems написав: Фантиками вам зарплату платят. Попытайтесь ими расплатиться где-нибудь за пределами Украины. Фантиками вам зарплату платят. Попытайтесь ими расплатиться где-нибудь за пределами Украины.

Битками расплатится еще сложнее Битками расплатится еще сложнее

Я бы так не сказал. Шансы оплатить битками гораздо выше, чем какими-то тугриками. Плюс отсутствие charge backs, cross-border fees и пр. Я бы так не сказал. Шансы оплатить битками гораздо выше, чем какими-то тугриками. Плюс отсутствие charge backs, cross-border fees и пр.

А что тут говорить. Если речь о оплате реальных товаров или услуг, то объемы на порядки меньше чем даже объемы торговли за гривну, список торговцев, товаров и услуг мизерен.При чем той же гривной но на карточке я могу расплатится вообще везде, где есть терминалы - конвертация автоматическая.Для небольших сумм комиссия за транзакцию у того же биткоина выходит неприемлемо высокой. Конвертация в фиат - чрезмерно дорогая (гривну например с карты можно и без комиссий сконвертировать). Удобство, если сравнивать с карточными транзакциями - пользу карточек - операция фактически мгновенна. По скорости/удобству крипта может, в принципе, конкурировать с межбанковскими платежами или свифтами, но там, в отличие от крипты, не получится, что пока идет платеж он обесценится на несколько процентов.По факту как платежное средство крипта не имеет никаких реальных преимуществ, зато имеет море недостатков