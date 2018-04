Курс Bitcoin опустився нижче за психологічну позначку

Додано: П'ят 27 кві, 2018 01:13

.... написав: Кому ети биткойны нужны? Чтобы ими расплатиться или обменять сумасшедшие проценты теряются на обмене. Кому ети биткойны нужны? Чтобы ими расплатиться или обменять сумасшедшие проценты теряются на обмене.

anywhere that accepts Visa

Дададада.... чумачедчиеТак говорят и нбу, и в налоговой, мол битки это пустое местоНу пусть и дальше так думаютВсе то же самое что и с гривней можно и с битками делать, даже еще большеКарты в гривне, автоматическая конвертация, говорите?А что на это скажете?Turn bitcoin into dollarsLoad dollars onto your BitPay Card using your bitcoin wallet. Funds are ready to spend in minutes.ShopYou can use your BitPay Card for online shopping and at any brick and mortar retailer that accepts Visa® debit cards. You can also withdraw cash at any Visa®-compatible ATM.