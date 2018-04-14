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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:48
Re: Курс Bitcoin опустився нижче за психологічну позначку
Не так давно, когда после скачка почти до 1000 биток упал ниже 200 многие тоже тут кипятком писали. И кто оказался прав? тот кто даже закупившись по 800 сохранял спокойствие. А те кто тогда слили все около 200 до сих пор ноют в каментах про МММ.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:00
вы вот конкретно, ВЫ покупали тогда биток?! когда там по 200 или по 800 было? Все хомячки на пике заходят, когда по 14.000 когда золото по 1.300, когда серебро по 34...
А потом тут философствуют.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:47
Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:49
Анонимность и независимость от банковской системы, политики...
Крипту пресуют и очень сильно. Если ее не пресовать она вытеснит мировые валюты.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:44
1) Ее пиарят поболее чем "прессуют"
2) Анонимность и независимость больше миф. Биткоин не анонимен, и децентрализация в условиях концентрации майнинговых мощностей у нескольких пулов - тоже фикция. Кроме того, условием полноценности валюты, и крипты в том числе, есть свободная ковертация в другие валюты, в том числе фиат - а соответственно привет и деанонимизация и банковская политика
Шансов, что в обозримом будущем криптовалюты даже не вытеснят мировые, а хотя бы займут сколько-нибудь заметное место в мировой торговле - практически нулевые. И дело совсем не в прессинге. Именно как средство платежа для бизнеса они не представляют ничего реально интересного и не имеют преимуществ по сравнению с традиционными средствами.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:35
Не в любом. Многие вашу карту не примут, будь она хоть платиновая. Потому что себе дороже принимать такие платежи и непонятно, где вас потом искать в случае чарджбэка.
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