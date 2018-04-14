Курс Bitcoin опустився нижче за психологічну позначку

Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:29

cannabis_ua написав: Если за крипту можно будет рассчитываться за товары и услуги то вывод в фиат не нужен. Если за крипту можно будет рассчитываться за товары и услуги то вывод в фиат не нужен.

cannabis_ua написав: Как можно идентифицировать транзакцию на перечисление биткоина с одного кошелька на другой если владельцы кошельков неизвестны? Как можно идентифицировать транзакцию на перечисление биткоина с одного кошелька на другой если владельцы кошельков неизвестны?

cannabis_ua написав: Может быть. Но если за крипту можно будет купить товар - тогда вытеснят. Может быть. Но если за крипту можно будет купить товар - тогда вытеснят.

1) Чтобы он был не нужен, нужно чтобы за любые товары и услуги можно было ей платить.2) "Если за валюту А можно будет рассчитываться за товары и услуги, то обмен на другие валюты не нужен" - так что ли?Как можно осуществить покупку реального товара, оплатить криптой, и не создать тем самым связь между покупателем и его кошельком (и соответственно всей историей транзакций по нему)? То же самое касается и обмена на фиат.Так и сейчас в принцпе можно купить.Чтобы были хоть какие-то предпосылки "вытеснить", крипта должна предлагать не просто что-то новое, чего нет, а именно новое и востребованное, и при этом - как минимум не хуже выполнять свою функцию.Зачем компании А, честно и легально торгующей с компанией Б, платящей налоги, опция анонимности, например? Незачем.И при этом - зачем нужно финансировать бессмысленный и беспощадный, безумно дорогой майнинг и всю его инфраструктуру, если себестоимость транзакций существующих платежных систем намного ниже? Сеть битка захлебывается даже от объемов, в сотню раз меньших, чем объемы одной лишь карточной МПС. Кого это заинтересует? Скорость транзакций у того же битка - в десятки раз медленнее и в принципе непрогнозируема - кому это нужно?У блокчейна ка технологии - да, уверен, есть и будущее, и ниши, которые он может занять и где будет востребован. Но как платежная система крипта сейчас проигрывает по всем параметрам, а все "фишки", которые она может предложить - невостребованы широкими массами.Ярким подтверждением тому может выступать то, что ни один крупный ритейлер всерьез не рассматривает возможность принимать крипту, как средство оплаты, "мода" добавлять возможность принимать крипту к оплате ушла, и даже начался обратный процесс. Тот же Стим отказался от оплаты криптой.