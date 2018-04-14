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Курс Bitcoin опустився нижче
за психологічну позначку

Курс Bitcoin опустився нижче за психологічну позначку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:48

Re: Курс Bitcoin опустився нижче за психологічну позначку

Не так давно, когда после скачка почти до 1000 биток упал ниже 200 многие тоже тут кипятком писали. И кто оказался прав? тот кто даже закупившись по 800 сохранял спокойствие. А те кто тогда слили все около 200 до сих пор ноют в каментах про МММ.
adikali
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:00

  adikali написав:Не так давно, когда после скачка почти до 1000 биток упал ниже 200 многие тоже тут кипятком писали. И кто оказался прав? тот кто даже закупившись по 800 сохранял спокойствие. А те кто тогда слили все около 200 до сих пор ноют в каментах про МММ.


вы вот конкретно, ВЫ покупали тогда биток?! когда там по 200 или по 800 было? Все хомячки на пике заходят, когда по 14.000 когда золото по 1.300, когда серебро по 34...
:?
А потом тут философствуют.
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Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:47

https://www.youtube.com/watch?v=jKOEdsXn8lo
root
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:49

  Faceless написав:По факту как платежное средство крипта не имеет никаких реальных преимуществ, зато имеет море недостатков

Анонимность и независимость от банковской системы, политики...
Крипту пресуют и очень сильно. Если ее не пресовать она вытеснит мировые валюты.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:44

  cannabis_ua написав:
  Faceless написав:По факту как платежное средство крипта не имеет никаких реальных преимуществ, зато имеет море недостатков

Анонимность и независимость от банковской системы, политики...
Крипту пресуют и очень сильно. Если ее не пресовать она вытеснит мировые валюты.

1) Ее пиарят поболее чем "прессуют"
2) Анонимность и независимость больше миф. Биткоин не анонимен, и децентрализация в условиях концентрации майнинговых мощностей у нескольких пулов - тоже фикция. Кроме того, условием полноценности валюты, и крипты в том числе, есть свободная ковертация в другие валюты, в том числе фиат - а соответственно привет и деанонимизация и банковская политика
Шансов, что в обозримом будущем криптовалюты даже не вытеснят мировые, а хотя бы займут сколько-нибудь заметное место в мировой торговле - практически нулевые. И дело совсем не в прессинге. Именно как средство платежа для бизнеса они не представляют ничего реально интересного и не имеют преимуществ по сравнению с традиционными средствами.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:35

  AlifeSoft написав:
  phantom_systems написав:
  Sergius написав:Хто ці дурні, що дають 9000$ за цифрові фантікі біткойна?

Фантиками вам зарплату платят. Попытайтесь ими расплатиться где-нибудь за пределами Украины.


Да легко. Кладете гривну на карточку Visa/Master того же Привата и расплачиваетесь в любом западном магазине.

Не в любом. Многие вашу карту не примут, будь она хоть платиновая. Потому что себе дороже принимать такие платежи и непонятно, где вас потом искать в случае чарджбэка.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:30

Kripo Я 2 битка купил по 10 у знакомого майнера это было после того как биток резко поднялся до 32 а потом также резко свалился до 2 и после потихоньку рос. А тогда когда он начал расти снова продал один биток за 400 тоже знакомому. Последний когда биток ниже 200 опустился нервничал но не продал, а сейчас очень доволен что тогда не продал.
adikali
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:01

  Faceless написав:1) Ее пиарят поболее чем "прессуют"

Реклама нужна всем.

  Faceless написав:2) Анонимность и независимость больше миф. Биткоин не анонимен, и децентрализация в условиях концентрации майнинговых мощностей у нескольких пулов - тоже фикция. Кроме того, условием полноценности валюты, и крипты в том числе, есть свободная ковертация в другие валюты, в том числе фиат - а соответственно привет и деанонимизация и банковская политика

Если за крипту можно будет рассчитываться за товары и услуги то вывод в фиат не нужен.
Как можно идентифицировать транзакцию на перечисление биткоина с одного кошелька на другой если владельцы кошельков неизвестны?

  Faceless написав:Шансов, что в обозримом будущем криптовалюты даже не вытеснят мировые, а хотя бы займут сколько-нибудь заметное место в мировой торговле - практически нулевые.

Может быть. Но если за крипту можно будет купить товар - тогда вытеснят.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:29

Re: Курс Bitcoin опустився нижче за психологічну позначку

  cannabis_ua написав:Если за крипту можно будет рассчитываться за товары и услуги то вывод в фиат не нужен.

1) Чтобы он был не нужен, нужно чтобы за любые товары и услуги можно было ей платить.
2) "Если за валюту А можно будет рассчитываться за товары и услуги, то обмен на другие валюты не нужен" - так что ли? :mrgreen:
  cannabis_ua написав:Как можно идентифицировать транзакцию на перечисление биткоина с одного кошелька на другой если владельцы кошельков неизвестны?

Как можно осуществить покупку реального товара, оплатить криптой, и не создать тем самым связь между покупателем и его кошельком (и соответственно всей историей транзакций по нему)? То же самое касается и обмена на фиат.
  cannabis_ua написав:Может быть. Но если за крипту можно будет купить товар - тогда вытеснят.

Так и сейчас в принцпе можно купить.
Чтобы были хоть какие-то предпосылки "вытеснить", крипта должна предлагать не просто что-то новое, чего нет, а именно новое и востребованное, и при этом - как минимум не хуже выполнять свою функцию.
Зачем компании А, честно и легально торгующей с компанией Б, платящей налоги, опция анонимности, например? Незачем.
И при этом - зачем нужно финансировать бессмысленный и беспощадный, безумно дорогой майнинг и всю его инфраструктуру, если себестоимость транзакций существующих платежных систем намного ниже? Сеть битка захлебывается даже от объемов, в сотню раз меньших, чем объемы одной лишь карточной МПС. Кого это заинтересует? Скорость транзакций у того же битка - в десятки раз медленнее и в принципе непрогнозируема - кому это нужно?
У блокчейна ка технологии - да, уверен, есть и будущее, и ниши, которые он может занять и где будет востребован. Но как платежная система крипта сейчас проигрывает по всем параметрам, а все "фишки", которые она может предложить - невостребованы широкими массами.
Ярким подтверждением тому может выступать то, что ни один крупный ритейлер всерьез не рассматривает возможность принимать крипту, как средство оплаты, "мода" добавлять возможность принимать крипту к оплате ушла, и даже начался обратный процесс. Тот же Стим отказался от оплаты криптой.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:44

Re: Курс Bitcoin опустився нижче за психологічну позначку

  Faceless написав:Зачем компании А, честно и легально торгующей с компанией Б, платящей налоги, опция анонимности, например?

Потребность налоги не платить.
Многие страны не признают крипту.
Криптовалюта для них - это не ценность, пустое место.
Если это просто цифры на ПК, значит платить зарплату, покупать продавать товары и услуги в крипте не наказуемо.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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