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Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:48
Re: Курс Bitcoin опустився нижче за психологічну позначку
Не так давно, когда после скачка почти до 1000 биток упал ниже 200 многие тоже тут кипятком писали. И кто оказался прав? тот кто даже закупившись по 800 сохранял спокойствие. А те кто тогда слили все около 200 до сих пор ноют в каментах про МММ.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:00
вы вот конкретно, ВЫ покупали тогда биток?! когда там по 200 или по 800 было? Все хомячки на пике заходят, когда по 14.000 когда золото по 1.300, когда серебро по 34...
А потом тут философствуют.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:47
Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:49
Анонимность и независимость от банковской системы, политики...
Крипту пресуют и очень сильно. Если ее не пресовать она вытеснит мировые валюты.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:44
1) Ее пиарят поболее чем "прессуют"
2) Анонимность и независимость больше миф. Биткоин не анонимен, и децентрализация в условиях концентрации майнинговых мощностей у нескольких пулов - тоже фикция. Кроме того, условием полноценности валюты, и крипты в том числе, есть свободная ковертация в другие валюты, в том числе фиат - а соответственно привет и деанонимизация и банковская политика
Шансов, что в обозримом будущем криптовалюты даже не вытеснят мировые, а хотя бы займут сколько-нибудь заметное место в мировой торговле - практически нулевые. И дело совсем не в прессинге. Именно как средство платежа для бизнеса они не представляют ничего реально интересного и не имеют преимуществ по сравнению с традиционными средствами.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:35
Не в любом. Многие вашу карту не примут, будь она хоть платиновая. Потому что себе дороже принимать такие платежи и непонятно, где вас потом искать в случае чарджбэка.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:30
Kripo Я 2 битка купил по 10 у знакомого майнера это было после того как биток резко поднялся до 32 а потом также резко свалился до 2 и после потихоньку рос. А тогда когда он начал расти снова продал один биток за 400 тоже знакомому. Последний когда биток ниже 200 опустился нервничал но не продал, а сейчас очень доволен что тогда не продал.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:01
Реклама нужна всем.
Если за крипту можно будет рассчитываться за товары и услуги то вывод в фиат не нужен.
Как можно идентифицировать транзакцию на перечисление биткоина с одного кошелька на другой если владельцы кошельков неизвестны?
Может быть. Но если за крипту можно будет купить товар - тогда вытеснят.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:29
Re: Курс Bitcoin опустився нижче за психологічну позначку
1) Чтобы он был не нужен, нужно чтобы за любые товары и услуги можно было ей платить.
2) "Если за валюту А можно будет рассчитываться за товары и услуги, то обмен на другие валюты не нужен" - так что ли?
Как можно осуществить покупку реального товара, оплатить криптой, и не создать тем самым связь между покупателем и его кошельком (и соответственно всей историей транзакций по нему)? То же самое касается и обмена на фиат.
Так и сейчас в принцпе можно купить.
Чтобы были хоть какие-то предпосылки "вытеснить", крипта должна предлагать не просто что-то новое, чего нет, а именно новое и востребованное, и при этом - как минимум не хуже выполнять свою функцию.
Зачем компании А, честно и легально торгующей с компанией Б, платящей налоги, опция анонимности, например? Незачем.
И при этом - зачем нужно финансировать бессмысленный и беспощадный, безумно дорогой майнинг и всю его инфраструктуру, если себестоимость транзакций существующих платежных систем намного ниже? Сеть битка захлебывается даже от объемов, в сотню раз меньших, чем объемы одной лишь карточной МПС. Кого это заинтересует? Скорость транзакций у того же битка - в десятки раз медленнее и в принципе непрогнозируема - кому это нужно?
У блокчейна ка технологии - да, уверен, есть и будущее, и ниши, которые он может занять и где будет востребован. Но как платежная система крипта сейчас проигрывает по всем параметрам, а все "фишки", которые она может предложить - невостребованы широкими массами.
Ярким подтверждением тому может выступать то, что ни один крупный ритейлер всерьез не рассматривает возможность принимать крипту, как средство оплаты, "мода" добавлять возможность принимать крипту к оплате ушла, и даже начался обратный процесс. Тот же Стим отказался от оплаты криптой.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:44
Re: Курс Bitcoin опустився нижче за психологічну позначку
Потребность налоги не платить.
Многие страны не признают крипту.
Криптовалюта для них - это не ценность, пустое место.
Если это просто цифры на ПК, значит платить зарплату, покупать продавать товары и услуги в крипте не наказуемо.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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