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Курс Bitcoin опустився нижче
за психологічну позначку

Курс Bitcoin опустився нижче за психологічну позначку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:53

  cannabis_ua написав:
  Faceless написав:Зачем компании А, честно и легально торгующей с компанией Б, платящей налоги, опция анонимности, например?

Потребность налоги не платить.
Многие страны не признают крипту.
Криптовалюта для них - это не ценность, пустое место.
Если это просто цифры на ПК, значит платить зарплату, покупать продавать товары и услуги в крипте не наказуемо.

Шикарно вы свели все потуги приарзиков криптовалют к банальному уходу от налогов и отмыванию средств :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 08:55

  Faceless написав:Шикарно вы свели все потуги приарзиков криптовалют к банальному уходу от налогов и отмыванию средств :mrgreen:

) просто рассуждаю
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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