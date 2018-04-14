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Курс Bitcoin опустився нижче за психологічну позначку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:53
cannabis_ua написав: Faceless написав:
Зачем компании А, честно и легально торгующей с компанией Б, платящей налоги, опция анонимности, например?
Потребность налоги не платить.
Многие страны не признают крипту.
Криптовалюта для них - это не ценность, пустое место.
Если это просто цифры на ПК, значит платить зарплату, покупать продавать товары и услуги в крипте не наказуемо.
Шикарно вы свели все потуги приарзиков криптовалют к банальному уходу от налогов и отмыванию средств
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Суб 28 кві, 2018 08:55
Faceless написав:
Шикарно вы свели все потуги приарзиков криптовалют к банальному уходу от налогов и отмыванию средств
) просто рассуждаю
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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