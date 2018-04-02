Про це він написав у Twitter в тридцять другу річницю трагедії на Чорнобильській атомній електростанції.
Дивися повний текст Чорнобильська зона має стати місцем нових технологій - Порошенко.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 10:43
Чорнобильська зона має стати місцем нових технологій -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чорнобильська зона має стати місцем нових технологій - Порошенко.
Додано: Чет 26 кві, 2018 11:46
Как бы авария была следствием как раз эксперимента. И какие же выводы сделал наш многоуважаемый президент? Нужно побольше экспериментов! Логично чо.
Додано: Чет 26 кві, 2018 12:11
Re: Чорнобильська зона має стати місцем нових технологій -..
Вот бы ВЕСЬ правительственный квартал туда! До единого! БЕЗ ВЫЕЗДА! Самая неотложная на сегодня технология!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Чет 26 кві, 2018 12:14
Побольше СЭС короче, побольше денег в карманы олигархов. Даёшь 11 процентов по мощности и 84 процента по стоимости на "відновлювальні джерела".
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