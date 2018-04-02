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Чорнобильська зона має стати
місцем нових технологій -...

Чорнобильська зона має стати місцем нових технологій -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:43

Чорнобильська зона має стати місцем нових технологій -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав у Twitter в тридцять другу річницю трагедії на Чорнобильській атомній електростанції.

Дивися повний текст Чорнобильська зона має стати місцем нових технологій - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 11:46

Как бы авария была следствием как раз эксперимента. И какие же выводы сделал наш многоуважаемый президент? Нужно побольше экспериментов! Логично чо.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:00

место новых биотехнологий
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:11

Re: Чорнобильська зона має стати місцем нових технологій -..

Вот бы ВЕСЬ правительственный квартал туда! До единого! БЕЗ ВЫЕЗДА! Самая неотложная на сегодня технология!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:14

Побольше СЭС короче, побольше денег в карманы олигархов. Даёшь 11 процентов по мощности и 84 процента по стоимости на "відновлювальні джерела".
demmeister
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:05

ТАк пусть туда перевезет туда Раду и семью!!!!
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 19:55

о каких прогрессивных технологиях можно говорить в зоне где планируется размещение хранилищ ядерных отходов?...
Cler
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