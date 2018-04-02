Чорнобильська зона має стати місцем нових технологій -...

Додано: Чет 26 кві, 2018 12:11

Вот бы ВЕСЬ правительственный квартал туда! До единого! БЕЗ ВЫЕЗДА! Самая неотложная на сегодня технология!

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.