Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави в четвер.
Дивися повний текст Порошенко підписав закон про штрафи за ігнорування заборони в'їжджати в Україну.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 11:15
Порошенко підписав закон про штрафи за ігнорування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко підписав закон про штрафи за ігнорування заборони в'їжджати в Україну.
Додано: Чет 26 кві, 2018 11:15
..какой-то "детский сад" - крохи//копейки за нарушение погран режима! : штрафы должны быть ЗВЕРСКИМИ + 1-6 мес "посадки" на "зону" (если не будет установлен факт преступного умысла в таких деяниях: как-то "шпионаж, диверсия, контрабанда и пр.")
Додано: Чет 26 кві, 2018 11:36
Коротко от ПАПы:
Нужны деньги! Много нужно. Да, крохи/копейки = ещё новая вышиванка.
Хорошо бы ещё таблички по периметру обязать: "Осторожно! Во дворе злая собака!"
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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