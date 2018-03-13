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Порошенко підписав закон про
штрафи за ігнорування...

Порошенко підписав закон про штрафи за ігнорування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 11:15

Порошенко підписав закон про штрафи за ігнорування...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави в четвер.

Дивися повний текст Порошенко підписав закон про штрафи за ігнорування заборони в'їжджати в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 11:15

..какой-то "детский сад" - крохи//копейки за нарушение погран режима! : штрафы должны быть ЗВЕРСКИМИ + 1-6 мес "посадки" на "зону" (если не будет установлен факт преступного умысла в таких деяниях: как-то "шпионаж, диверсия, контрабанда и пр.")
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:10

Я правильно понял, что любой желающий теперь может за 850 грн послать пограничника нах.. без всякого риска схлопотать кулювлоб ?
Nickoss1
 
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