Уряд ухвалив постанову, згідно з якою всі нормативні акти в країні приводяться у відповідність до закону про освіту.
Дивися повний текст В Україні скасували термін "вищий навчальний заклад".
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Додано: Чет 26 кві, 2018 11:46
В Україні скасували термін "вищий навчальний заклад"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні скасували термін "вищий навчальний заклад".
Додано: Чет 26 кві, 2018 11:46
"Есть у Революции начало,
Нет у Революции конца!
Миру мы несем рассвет весенний,
Это - не высокие слова."
Музыка: Вано Мурадели
Слова: Юрий Каменецкий
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Чет 26 кві, 2018 12:01
Прикольно. Так и запишем: сделали 148-ю реформу.
А сколько еще работы впереди, сколько еще переименовать от проклятого наследования советского режима.
Вот в Одессе молодцы любят это дело - переименовали одну площадь в Площадь независимости, другую в Площадь Деревянко. Через пару лет подумали - мало реформ - и переименовали Площадь независимости в Площадь Деревянко, а площадь Деревянко в площадь независимости. По этой схеме можно в два раза больше реформ сделать.
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