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В Україні скасували термін
"вищий навчальний заклад"

В Україні скасували термін "вищий навчальний заклад"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 11:46

В Україні скасували термін "вищий навчальний заклад"

Пропонуємо до обговорення:
Уряд ухвалив постанову, згідно з якою всі нормативні акти в країні приводяться у відповідність до закону про освіту.

Дивися повний текст В Україні скасували термін "вищий навчальний заклад".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 11:46

"Есть у Революции начало,
Нет у Революции конца!

Миру мы несем рассвет весенний,
Это - не высокие слова."

Музыка: Вано Мурадели
Слова: Юрий Каменецкий
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:01

Прикольно. Так и запишем: сделали 148-ю реформу.
А сколько еще работы впереди, сколько еще переименовать от проклятого наследования советского режима.
Вот в Одессе молодцы любят это дело - переименовали одну площадь в Площадь независимости, другую в Площадь Деревянко. Через пару лет подумали - мало реформ - и переименовали Площадь независимости в Площадь Деревянко, а площадь Деревянко в площадь независимости. По этой схеме можно в два раза больше реформ сделать.
freeze
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