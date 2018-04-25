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В Україні скасували термін
"вищий навчальний заклад"

В Україні скасували термін "вищий навчальний заклад"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 11:46

В Україні скасували термін "вищий навчальний заклад"

Пропонуємо до обговорення:
Уряд ухвалив постанову, згідно з якою всі нормативні акти в країні приводяться у відповідність до закону про освіту.

Дивися повний текст В Україні скасували термін "вищий навчальний заклад".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:01

Прикольно. Так и запишем: сделали 148-ю реформу.
А сколько еще работы впереди, сколько еще переименовать от проклятого наследования советского режима.
Вот в Одессе молодцы любят это дело - переименовали одну площадь в Площадь независимости, другую в Площадь Деревянко. Через пару лет подумали - мало реформ, "не так сидят"/C-Ельцин/ - и переименовали наоборот Площадь независимости в Площадь Деревянко, а площадь Деревянко в площадь независимости. По этой схеме можно в два раза больше реформ сделать.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:25

Наверное это было очень важно заменить словосочетание “высшее учебное заведение” на “заведение высшего образования”.
Целое постановление Кабмина!
Разрабатывали, готовили, наверняка ночами не спали подбирая удачную формулировку.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:06

За каждый одобрямсс "высшие" понесут челобитную "слугам народа". Значимость повышена и сыты.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
KeepWarm
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:08

А в чому причина такого рішення?
0mage0
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