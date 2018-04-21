Уряд ухвалив постанову, згідно з якою всі нормативні акти в країні приводяться у відповідність до закону про освіту.
Дивися повний текст В Україні скасували термін "вищий навчальний заклад".
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Додано: Чет 26 кві, 2018 11:46
В Україні скасували термін "вищий навчальний заклад"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні скасували термін "вищий навчальний заклад".
Додано: Чет 26 кві, 2018 12:01
Прикольно. Так и запишем: сделали 148-ю реформу.
А сколько еще работы впереди, сколько еще переименовать от проклятого наследования советского режима.
Вот в Одессе молодцы любят это дело - переименовали одну площадь в Площадь независимости, другую в Площадь Деревянко. Через пару лет подумали - мало реформ, "не так сидят"/C-Ельцин/ - и переименовали наоборот Площадь независимости в Площадь Деревянко, а площадь Деревянко в площадь независимости. По этой схеме можно в два раза больше реформ сделать.
Додано: Чет 26 кві, 2018 12:25
Наверное это было очень важно заменить словосочетание “высшее учебное заведение” на “заведение высшего образования”.
Целое постановление Кабмина!
Разрабатывали, готовили, наверняка ночами не спали подбирая удачную формулировку.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 26 кві, 2018 15:06
За каждый одобрямсс "высшие" понесут челобитную "слугам народа". Значимость повышена и сыты.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
Додано: Чет 26 кві, 2018 16:38
если это правда, то это лютая шизофрения.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 16:56
З усієї інформації (всі нормативні акти в країні приводяться у відповідність до закону про освіту.
Зокрема, Кабмін вніс зміни в порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань, замінивши в його тексті слова “вищий навчальний заклад” у всіх відмінках і кількісних формах словами “заклад вищої освіти”) коментатори засвоїли тільки останні три слова, та й то лише тому, що вони винесені в заголовок. Отже, треба ретельніше складати заголовки!
Додано: Чет 26 кві, 2018 16:56
Додано: Чет 26 кві, 2018 17:18
Re: В Україні скасували термін
Правильное решение!
Все должно называться своими именами, раз "заведение" - значит заведение!
Питейное или бордель.
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