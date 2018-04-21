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В Україні скасували термін
"вищий навчальний заклад"

В Україні скасували термін "вищий навчальний заклад"
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 11:46

В Україні скасували термін "вищий навчальний заклад"

Пропонуємо до обговорення:
Уряд ухвалив постанову, згідно з якою всі нормативні акти в країні приводяться у відповідність до закону про освіту.

Дивися повний текст В Україні скасували термін "вищий навчальний заклад".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:01

Прикольно. Так и запишем: сделали 148-ю реформу.
А сколько еще работы впереди, сколько еще переименовать от проклятого наследования советского режима.
Вот в Одессе молодцы любят это дело - переименовали одну площадь в Площадь независимости, другую в Площадь Деревянко. Через пару лет подумали - мало реформ, "не так сидят"/C-Ельцин/ - и переименовали наоборот Площадь независимости в Площадь Деревянко, а площадь Деревянко в площадь независимости. По этой схеме можно в два раза больше реформ сделать.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:25

Наверное это было очень важно заменить словосочетание “высшее учебное заведение” на “заведение высшего образования”.
Целое постановление Кабмина!
Разрабатывали, готовили, наверняка ночами не спали подбирая удачную формулировку.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:06

За каждый одобрямсс "высшие" понесут челобитную "слугам народа". Значимость повышена и сыты.
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KeepWarm
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:08

А в чому причина такого рішення?
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:34

Щоб не як у москалів.
deusfromchaos
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:38

  freeze написав:Прикольно. Так и запишем: сделали 148-ю реформу.
Вот в Одессе молодцы любят это дело - переименовали одну площадь в Площадь независимости, другую в Площадь Деревянко. Через пару лет подумали - мало реформ, "не так сидят"/C-Ельцин/ - и переименовали наоборот Площадь независимости в Площадь Деревянко, а площадь Деревянко в площадь независимости.


если это правда, то это лютая шизофрения. :shock:
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:56

З усієї інформації (всі нормативні акти в країні приводяться у відповідність до закону про освіту.

Зокрема, Кабмін вніс зміни в порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань, замінивши в його тексті слова “вищий навчальний заклад” у всіх відмінках і кількісних формах словами “заклад вищої освіти”) коментатори засвоїли тільки останні три слова, та й то лише тому, що вони винесені в заголовок. Отже, треба ретельніше складати заголовки!
tapack0wal
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:56

  0mage0 написав:А в чому причина такого рішення?



Тому що для отримання вищої освіти зараз не обов'язково вчитися. Достатньо оплатити послуги закладу.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:18

Re: В Україні скасували термін

Правильное решение!
Все должно называться своими именами, раз "заведение" - значит заведение!
Питейное или бордель.
rjkz
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