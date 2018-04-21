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В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 кві, 2018 11:57
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко під час завершальних випробувань поставив завдання - почати серійне виробництво ракетного комплексу «Вільха» у 2018 році.
Дивися повний текст В Україні відбулися фінальні випробування ракетного комплексу "Вільха" (відео)
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Додано: Чет 26 кві, 2018 11:58
Судя по количеству комментариев зрадофилов - просто нет слов! ))))))
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Додано: Чет 26 кві, 2018 15:42
просто всем плевать. в кого палить-то собрались? и чем? снарядов для смерчей хоть попой жуй, не все сгорели в пожарах на складах - а денех на ольху откеда взять? авиации нет, вертушек нет, давай хоть апгрейженые снаряды для старой ненавистной советской системы наклепаем? ну-ну
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Додано: Чет 26 кві, 2018 16:46
sequence написав:
а денех на ольху откеда взять? авиации нет, вертушек нет
А хоть что-то есть? Ну хоть что-то?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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