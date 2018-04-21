|
|
|
В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 кві, 2018 11:57
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко під час завершальних випробувань поставив завдання - почати серійне виробництво ракетного комплексу «Вільха» у 2018 році.
Дивися повний текст В Україні відбулися фінальні випробування ракетного комплексу "Вільха" (відео)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81645
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 26 кві, 2018 11:58
Судя по количеству комментариев зрадофилов - просто нет слов! ))))))
-
myshapiton
-
-
- Повідомлень: 2403
- З нами з: 30.11.15
- Подякував: 1236 раз.
- Подякували: 535 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 кві, 2018 15:42
просто всем плевать. в кого палить-то собрались? и чем? снарядов для смерчей хоть попой жуй, не все сгорели в пожарах на складах - а денех на ольху откеда взять? авиации нет, вертушек нет, давай хоть апгрейженые снаряды для старой ненавистной советской системы наклепаем? ну-ну
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 896
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 кві, 2018 16:46
sequence написав:
а денех на ольху откеда взять? авиации нет, вертушек нет
А хоть что-то есть? Ну хоть что-то?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 1876
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 138 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:40
sequence написав:
просто всем плевать. в кого палить-то собрались? и чем? снарядов для смерчей хоть попой жуй, не все сгорели в пожарах на складах - а денех на ольху откеда взять? авиации нет, вертушек нет, давай хоть апгрейженые снаряды для старой ненавистной советской системы наклепаем? ну-ну
Как раз для установки "Смерч" ракет было мало, это вы с "Градом" спутали. "Смерч" был принят на вооружение перед распадом СССР и ракет завезли в Украину мало.
-
mikola963
-
-
- Повідомлень: 946
- З нами з: 25.09.13
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:24
"полностью собрана из украинских комплектующих." - каже та сміється...шасси МАЗ-543; боеприпас - советской РСЗО 9К58 «Смерч». Достал из складв. Шини, пружини зібрав до торбини, та каже Я вигадав нову машину.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
-
KeepWarm
-
-
- Повідомлень: 504
- З нами з: 04.09.09
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:04
Sommer написав:
..
А хоть что-то есть? Ну хоть что-то?
разумеется есть! Стрелкового оружия, полусгнивших танков, БТР полно - в принципе, путем привычного каннибализма из них таки восстановили довольно внушительные цифры (пару полков) работающей, пусть и технически/морально отсталой техники. На службе по прежнему несколько дивизионов С-300, с устаревшей/полусгнившей элементной базой и просроченными ракетами - но по прежнему грозная сила. По остальному хуже - флота нет, авиации почти нет, средств РЭБ нет/или устаревшие, спутниковой разведки нет, по бепилотникам хаос - куча любительских (хотя есть неплохие наработки, без серии). Радиосвязь на уровне батальона неплохо, дальше плохо. Есть еще немеряно ура-патриотов вроде вас, но таковых, к счастью со временем все меньше, люди становятся прагматичнее. Даже Лепэн куда-то пропал
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 896
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7
|233
|
П'ят 27 кві, 2018 09:57
yama
|
|10
|583
|
|
|47
|3852
|
реклама
|