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В Україні відбулися фінальні
випробування ракетного...

В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 11:57

В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко під час завершальних випробувань поставив завдання - почати серійне виробництво ракетного комплексу «Вільха» у 2018 році.

Дивися повний текст В Україні відбулися фінальні випробування ракетного комплексу "Вільха" (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 11:58

Судя по количеству комментариев зрадофилов - просто нет слов! ))))))
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:42

просто всем плевать. в кого палить-то собрались? и чем? снарядов для смерчей хоть попой жуй, не все сгорели в пожарах на складах - а денех на ольху откеда взять? авиации нет, вертушек нет, давай хоть апгрейженые снаряды для старой ненавистной советской системы наклепаем? ну-ну
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:46

  sequence написав:а денех на ольху откеда взять? авиации нет, вертушек нет


А хоть что-то есть? Ну хоть что-то?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:40

  sequence написав:просто всем плевать. в кого палить-то собрались? и чем? снарядов для смерчей хоть попой жуй, не все сгорели в пожарах на складах - а денех на ольху откеда взять? авиации нет, вертушек нет, давай хоть апгрейженые снаряды для старой ненавистной советской системы наклепаем? ну-ну

Как раз для установки "Смерч" ракет было мало, это вы с "Градом" спутали. "Смерч" был принят на вооружение перед распадом СССР и ракет завезли в Украину мало.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:24

"полностью собрана из украинских комплектующих." - каже та сміється...шасси МАЗ-543; боеприпас - советской РСЗО 9К58 «Смерч». Достал из складв. Шини, пружини зібрав до торбини, та каже Я вигадав нову машину.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
KeepWarm
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:04

  Sommer написав:..
А хоть что-то есть? Ну хоть что-то?

разумеется есть! Стрелкового оружия, полусгнивших танков, БТР полно - в принципе, путем привычного каннибализма из них таки восстановили довольно внушительные цифры (пару полков) работающей, пусть и технически/морально отсталой техники. На службе по прежнему несколько дивизионов С-300, с устаревшей/полусгнившей элементной базой и просроченными ракетами - но по прежнему грозная сила. По остальному хуже - флота нет, авиации почти нет, средств РЭБ нет/или устаревшие, спутниковой разведки нет, по бепилотникам хаос - куча любительских (хотя есть неплохие наработки, без серии). Радиосвязь на уровне батальона неплохо, дальше плохо. Есть еще немеряно ура-патриотов вроде вас, но таковых, к счастью со временем все меньше, люди становятся прагматичнее. Даже Лепэн куда-то пропал
sequence
 
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