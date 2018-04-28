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В Україні відбулися фінальні
випробування ракетного...

В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:01

  Sommer написав:..

Ну то есть за исключением флота и ядрен-батона - все, как у соседней "сверхдержавы".

Флота у соседей тоже не наблюдается - немного ракетных шлюпок, похудавший в пять раз флот подводных лодок и влажные мечты об авианосце погоду не сделают. Но им особо и не надо - у них моря то и нет особо на западной границе. А с ядрен-батоном особо не поспоришь - даже вторым ядрен-батоном: последствия мрачные
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:15

  sequence написав: По остальному хуже - флота нет, авиации почти нет,


С авиацией вообще мрак.
А ведь это основа всех современных войн.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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