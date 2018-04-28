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В Україні відбулися фінальні
випробування ракетного...

В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:01

  Sommer написав:..

Ну то есть за исключением флота и ядрен-батона - все, как у соседней "сверхдержавы".

Флота у соседей тоже не наблюдается - немного ракетных шлюпок, похудавший в пять раз флот подводных лодок и влажные мечты об авианосце погоду не сделают. Но им особо и не надо - у них моря то и нет особо на западной границе. А с ядрен-батоном особо не поспоришь - даже вторым ядрен-батоном: последствия мрачные
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:15

  sequence написав: По остальному хуже - флота нет, авиации почти нет,


С авиацией вообще мрак.
А ведь это основа всех современных войн.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:25

  Shram написав:..
С авиацией вообще мрак.
А ведь это основа всех современных войн.

при наличии серьезной ПВО и РЭБ авиация уже не так страшна. Что, собственно, война на Донбассе и показала. Да и Афганистан тоже.. Основа современной войны - не авиация (авиация больше к ВОВ относится), а возможность нанести быстрый обезоруживающий удар. Обычно, для этого применяются разнородные (баллистической и настильной траектории) ракеты, для борьбы с ними есть все те же эшелонированные системы ПВО в комбинации с самолетиками класса АВАКС или А-50, если Вам угодно
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:05

  sequence написав:
  Shram написав:..
С авиацией вообще мрак.
А ведь это основа всех современных войн.

при наличии серьезной ПВО и РЭБ авиация уже не так страшна.


То что есть сейчас у Украины нельзя назвать серьезными силами ПВО.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:52

  Shram написав:То что есть сейчас у Украины нельзя назвать серьезными силами ПВО.

Да ладно вам. Несколько полков С-300 это серьезный задел, вроде их еще собрались модернизировать. Правда, где они ракеты собираются брать, ума не приложу, разве что Южмаш напрягут - но это не их масштаб и компетенция
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:10

Re: масштаб

  sequence написав:Несколько полков С-300 это серьезный задел, вроде их еще собрались модернизировать. Правда, где они ракеты собираются брать, ума не приложу, разве что Южмаш напрягут

А учения с С-300 проходят? или оно само..
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 08:48

  sal написав:
  sequence написав:Несколько полков С-300 это серьезный задел, вроде их еще собрались модернизировать. Правда, где они ракеты собираются брать, ума не приложу, разве что Южмаш напрягут

А учения с С-300 проходят? или оно само..

Когда учения С-200 были, помню, упал рейс Новосибирск-Тель-Авив. Какие учения? Для учений нужны учебные мишени, их у нас не выпускают, тренируются на звездах :(
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:18

  sequence написав:
  Shram написав:То что есть сейчас у Украины нельзя назвать серьезными силами ПВО.

Да ладно вам. Несколько полков С-300 это серьезный задел, вроде их еще собрались модернизировать. Правда, где они ракеты собираются брать, ума не приложу


То-то и оно. Комплексы советского производства 1980-ят лохматого года без модернизации, и давно уже просроченные ракеты к ним.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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