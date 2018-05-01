В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
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Ну то есть за исключением флота и ядрен-батона - все, как у соседней "сверхдержавы".
Флота у соседей тоже не наблюдается - немного ракетных шлюпок, похудавший в пять раз флот подводных лодок и влажные мечты об авианосце погоду не сделают. Но им особо и не надо - у них моря то и нет особо на западной границе. А с ядрен-батоном особо не поспоришь - даже вторым ядрен-батоном: последствия мрачные
Shram написав:.. С авиацией вообще мрак. А ведь это основа всех современных войн.
при наличии серьезной ПВО и РЭБ авиация уже не так страшна. Что, собственно, война на Донбассе и показала. Да и Афганистан тоже.. Основа современной войны - не авиация (авиация больше к ВОВ относится), а возможность нанести быстрый обезоруживающий удар. Обычно, для этого применяются разнородные (баллистической и настильной траектории) ракеты, для борьбы с ними есть все те же эшелонированные системы ПВО в комбинации с самолетиками класса АВАКС или А-50, если Вам угодно
Shram написав:То что есть сейчас у Украины нельзя назвать серьезными силами ПВО.
Да ладно вам. Несколько полков С-300 это серьезный задел, вроде их еще собрались модернизировать. Правда, где они ракеты собираются брать, ума не приложу, разве что Южмаш напрягут - но это не их масштаб и компетенция
Флота у соседей тоже не наблюдается - немного ракетных шлюпок, похудавший в пять раз флот подводных лодок и влажные мечты об авианосце погоду не сделают.
В новой инфографике демонстрируется вся подводная мощь российского ВМС и их 72 подводные лодки, всего на одну больше, чем в США на момент написания этой статьи.
https://inosmi.ru/military/20180428/242104991.html Вы плохо информированы - в ВМФ РФ подводных лодок БОЛЬШЕ, чем в ВМФ США. Конкретно на Чермном море - 6 лодок класса Варшавянка ("Черная дыра") c КР. И 2 в постройке. Более, чем достаточно для такой акватории
Волгарь написав:Вы плохо информированы - в ВМФ РФ подводных лодок БОЛЬШЕ, чем в ВМФ США. Конкретно на Чермном море - 6 лодок класса Варшавянка ("Черная дыра") c КР. И 2 в постройке. Более, чем достаточно для такой акватории
Я писал о многоразовом сокращении флота подлодок в сравнении с флотом СССР. Что не так? Посчитайте по ракетоносцам, чтобы все на места стало. О чем, я, внимательный читатель bmpd плохо проинформирован?