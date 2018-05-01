В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
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Shram написав:То что есть сейчас у Украины нельзя назвать серьезными силами ПВО.
Да ладно вам. Несколько полков С-300 это серьезный задел, вроде их еще собрались модернизировать. Правда, где они ракеты собираются брать, ума не приложу, разве что Южмаш напрягут - но это не их масштаб и компетенция
А зачем Южмаш напрягать? С железом всё в порядке. Оно же железное. А вот скисшая система управления - это да. Но не Южмаш. И полуокислившееся от времени топливо - тоже мимо Южмаша. В принципе, если произвести пуск, то ракеты полетят. Но "низэнько-низэнько" и могут даже не в ту сторону.
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