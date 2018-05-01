RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні відбулися фінальні
випробування ракетного...

В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:16

  Волгарь написав:
Флота у соседей тоже не наблюдается - немного ракетных шлюпок, похудавший в пять раз флот подводных лодок и влажные мечты об авианосце погоду не сделают.

В новой инфографике демонстрируется вся подводная мощь российского ВМС и их 72 подводные лодки, всего на одну больше, чем в США на момент написания этой статьи.

https://inosmi.ru/military/20180428/242104991.html
Вы плохо информированы - в ВМФ РФ подводных лодок БОЛЬШЕ, чем в ВМФ США.


Только потому, что у США все подлодки атомные, нет устаревших дизельных "Варшавянок".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1908
З нами з: 07.04.17
Подякував: 140 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:17

  sequence написав:
  Shram написав:То что есть сейчас у Украины нельзя назвать серьезными силами ПВО.

Да ладно вам. Несколько полков С-300 это серьезный задел, вроде их еще собрались модернизировать. Правда, где они ракеты собираются брать, ума не приложу, разве что Южмаш напрягут - но это не их масштаб и компетенция

А зачем Южмаш напрягать? С железом всё в порядке. Оно же железное.
А вот скисшая система управления - это да. Но не Южмаш.
И полуокислившееся от времени топливо - тоже мимо Южмаша.
В принципе, если произвести пуск, то ракеты полетят. Но "низэнько-низэнько" и могут даже не в ту сторону.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
Повідомлень: 217
З нами з: 13.03.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:20

Re: В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...

  sequence написав:Основа современной войны - не авиация (авиация больше к ВОВ относится),

Попробуйте рассказать это американцам :-)
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
Повідомлень: 217
З нами з: 13.03.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: makishin60 і 29 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку 1, 2, 3
R2 » Чет 03 тра, 2018 13:46
22 1000
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 тра, 2018 17:48
Faceless
Середній вік автомобілів в Україні перевищує 20 років 1, 2
R2 » Вів 01 тра, 2018 23:46
14 934
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 тра, 2018 08:36
tollyn
Apple Pay почне працювати в Україні
R2 » Сер 02 тра, 2018 15:16
0 49
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 тра, 2018 15:16
R2
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.