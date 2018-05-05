В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
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Shram написав:То что есть сейчас у Украины нельзя назвать серьезными силами ПВО.
Да ладно вам. Несколько полков С-300 это серьезный задел, вроде их еще собрались модернизировать. Правда, где они ракеты собираются брать, ума не приложу, разве что Южмаш напрягут - но это не их масштаб и компетенция
А зачем Южмаш напрягать? С железом всё в порядке. Оно же железное. А вот скисшая система управления - это да. Но не Южмаш. И полуокислившееся от времени топливо - тоже мимо Южмаша. В принципе, если произвести пуск, то ракеты полетят. Но "низэнько-низэнько" и могут даже не в ту сторону.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
sequence написав:Основа современной войны - не авиация (авиация больше к ВОВ относится),
Попробуйте рассказать это американцам
У-у-у, как все запущено! А как же Prompt Global Strike, PGS? не, не знаю, кто это придумал и зачем. Не в США, случайно, не?? Если бы вы еще что-то сказали про беспилотную авиацию, я бы еще помечтал, о рое ударных беспилотников - еще задумался бы. А авиация - это только с папуасами и всякими ИГ бороться, где отсутствует, как класс ПВО, РЭБ и т.д.
sequence написав:Основа современной войны - не авиация (авиация больше к ВОВ относится),
Попробуйте рассказать это американцам
У-у-у, как все запущено! А как же Prompt Global Strike, PGS? не, не знаю, кто это придумал и зачем. Не в США, случайно, не?? Если бы вы еще что-то сказали про беспилотную авиацию, я бы еще помечтал, о рое ударных беспилотников - еще задумался бы. А авиация - это только с папуасами и всякими ИГ бороться, где отсутствует, как класс ПВО, РЭБ и т.д.
Израиль прекрасно долбит Сирию, несмотря на хваленые российские/советские ПВО. Американцы в свое время раздолбили Саддама,несмотря на хваленые российские/советские ПВО.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Израиль прекрасно долбит Сирию, несмотря на хваленые российские/советские ПВО. Американцы в свое время раздолбили Саддама,несмотря на хваленые российские/советские ПВО.
Израиль "долбит" районы со слабым покрытием - основной зонтик развернут над столицей. Согласовывая это с русскими - для этого у них есть "горячая" линия, равно как и с коалицией. Сами средства ПВО Сирии достаточно слабые (в среднем, 40 летние), но Томагавки лихо пощелкали, под мудрым руководством союзника и наводкой с А-50.. Да и вообще - не разбираетесь, не лезьте в тему. Вас послушать, так те ржавые С-300, что стоят у нас на-а-амного лучше, чем такие же или поновее у русских. Фимоз головного мозка, не иначе..