RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні відбулися фінальні
випробування ракетного...

В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:16

  Волгарь написав:
Флота у соседей тоже не наблюдается - немного ракетных шлюпок, похудавший в пять раз флот подводных лодок и влажные мечты об авианосце погоду не сделают.

В новой инфографике демонстрируется вся подводная мощь российского ВМС и их 72 подводные лодки, всего на одну больше, чем в США на момент написания этой статьи.

https://inosmi.ru/military/20180428/242104991.html
Вы плохо информированы - в ВМФ РФ подводных лодок БОЛЬШЕ, чем в ВМФ США.


Только потому, что у США все подлодки атомные, нет устаревших дизельных "Варшавянок".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1927
З нами з: 07.04.17
Подякував: 144 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:17

  sequence написав:
  Shram написав:То что есть сейчас у Украины нельзя назвать серьезными силами ПВО.

Да ладно вам. Несколько полков С-300 это серьезный задел, вроде их еще собрались модернизировать. Правда, где они ракеты собираются брать, ума не приложу, разве что Южмаш напрягут - но это не их масштаб и компетенция

А зачем Южмаш напрягать? С железом всё в порядке. Оно же железное.
А вот скисшая система управления - это да. Но не Южмаш.
И полуокислившееся от времени топливо - тоже мимо Южмаша.
В принципе, если произвести пуск, то ракеты полетят. Но "низэнько-низэнько" и могут даже не в ту сторону.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
Повідомлень: 216
З нами з: 13.03.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:20

Re: В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...

  sequence написав:Основа современной войны - не авиация (авиация больше к ВОВ относится),

Попробуйте рассказать это американцам :-)
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
Повідомлень: 216
З нами з: 13.03.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:15

  Баблонавт написав:
  sequence написав:Основа современной войны - не авиация (авиация больше к ВОВ относится),

Попробуйте рассказать это американцам :-)

У-у-у, как все запущено! А как же Prompt Global Strike, PGS? не, не знаю, кто это придумал и зачем. Не в США, случайно, не?? Если бы вы еще что-то сказали про беспилотную авиацию, я бы еще помечтал, о рое ударных беспилотников - еще задумался бы. А авиация - это только с папуасами и всякими ИГ бороться, где отсутствует, как класс ПВО, РЭБ и т.д.
sequence
 
Повідомлень: 949
З нами з: 29.12.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:44

  sequence написав:
  Баблонавт написав:
  sequence написав:Основа современной войны - не авиация (авиация больше к ВОВ относится),

Попробуйте рассказать это американцам :-)

У-у-у, как все запущено! А как же Prompt Global Strike, PGS? не, не знаю, кто это придумал и зачем. Не в США, случайно, не?? Если бы вы еще что-то сказали про беспилотную авиацию, я бы еще помечтал, о рое ударных беспилотников - еще задумался бы. А авиация - это только с папуасами и всякими ИГ бороться, где отсутствует, как класс ПВО, РЭБ и т.д.


Израиль прекрасно долбит Сирию, несмотря на хваленые российские/советские ПВО. Американцы в свое время раздолбили Саддама,несмотря на хваленые российские/советские ПВО.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1927
З нами з: 07.04.17
Подякував: 144 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:45

  Sommer написав:..

Израиль прекрасно долбит Сирию, несмотря на хваленые российские/советские ПВО. Американцы в свое время раздолбили Саддама,несмотря на хваленые российские/советские ПВО.

Израиль "долбит" районы со слабым покрытием - основной зонтик развернут над столицей. Согласовывая это с русскими - для этого у них есть "горячая" линия, равно как и с коалицией. Сами средства ПВО Сирии достаточно слабые (в среднем, 40 летние), но Томагавки лихо пощелкали, под мудрым руководством союзника и наводкой с А-50.. Да и вообще - не разбираетесь, не лезьте в тему. Вас послушать, так те ржавые С-300, что стоят у нас на-а-амного лучше, чем такие же или поновее у русских. Фимоз головного мозка, не иначе..
sequence
 
Повідомлень: 949
З нами з: 29.12.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:30

  sequence написав:
  Sommer написав:..
Израиль прекрасно долбит Сирию, несмотря на хваленые российские/советские ПВО. Американцы в свое время раздолбили Саддама,несмотря на хваленые российские/советские ПВО.

Израиль "долбит" районы со слабым покрытием - основной зонтик развернут над столицей. Согласовывая это с русскими - для этого у них есть "горячая" линия, равно как и с коалицией.


Сказка номер раз.

  sequence написав:Сами средства ПВО Сирии достаточно слабые (в среднем, 40 летние), но Томагавки лихо пощелкали, под мудрым руководством союзника и наводкой с А-50..


Сказка номер два.

Обьясните, кстати, как у вас так получается - якобы "перещелкали" Томагавки, но прощелкали израильские ракеты? Как у вас сочетается такое двоемыслие? :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1927
З нами з: 07.04.17
Подякував: 144 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: LutsMan і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні запровадять європейську систему управління... 1, 2
R2 » Нед 06 тра, 2018 09:53
16 781
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 тра, 2018 17:41
Вкладчик1234
Порошенко запевняє, що олігархи в Україні не мають привілеїв 1, 2
R2 » Пон 07 тра, 2018 08:41
19 1048
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 тра, 2018 14:06
OLeksa
В Україні скасували один із штрафів для водіїв
R2 » Суб 05 тра, 2018 10:58
9 430
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 тра, 2018 17:47
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8192)
07.05.2018 21:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.